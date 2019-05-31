Игра света и тени. Петербург в работах художников-акварелистов

31 мая, пятница, 12:55

То, чем я сейчас занимаюсь, у художников-акварелистов называется «замочить лист». Для Петербурга, города рек, каналов и дождей работа с акварелью наиболее органична. В нашей вечной влажности лист долго не высыхает. Что позволяет акварелистам работать долго и с удовольствием.

У художников, пишущих акварелью, есть такой термин: кураж акварелиста. У нас в Петербурге есть такая традиция – когда общество акварелистов или проект "Мастера акварели" открывают свои выставки, то участники берутся ха руки и пытаются звуком продемонстрирвоать этот кураж. Звучит это примерно так: "ХА!".

Кураж в том, что акварелист получает большее удовольствие от работы, чем от результата. Результатом наслаждаются зрители. У Константина Кузёмы за 20 лет - более 100 выставок в России и за рубежом. Преподаватель физики и математики вначале увлекся акварелью как любитель, теперь он мастер со своим стилем и секретами. Работает с мокрым листом, использует муштабель и придерживается жесткого принципа акварелиста-консерватора.

Константин Кузёма, художник-акварелист: "Если в работе есть свет, и ты можешь его передать – то он воздействует на зрителя сильней, а свет в акварели формируется только белой бумагой. Это самое большое отличие этой техники от чего-то другого".

Второе причастие агностика – так называется эта работа, изображающая двигатель: серия написана по заказу фирмы, производящей механизмы. Константин ведет жизнь затворника и рисует в прозрачной технике самосвалы и другие железные штуки, не похожие на традиционные цветочки-натюрморты. А вот его тезка, Константин Стерхов, напротив, – в центре светской жизни: регулярно путешествует, пишет и издает книги, проводит мастер-классы, поддерживая модный акварельный тренд.

Константин Стерхов, художник-акварелист: "Даже самая неудачная пленерная работа несет больше энергетики чем то, что делается в студии. Сейчас есть такой тренд – набросочный, люди пошли на пленер и стали рисовать наброски Хочу попробовать продемонстрировать, как это можно сделать без карандаша".

Константин, несмотря на любовь к пленеру, чаще использует, в качестве скетч-бука - мобильный телефон. Потом с фотоэтюдов пишет акварели. Любимая тема последнего времени – велосипедисты и манекены с витрин модных магазинов. Их он представит на выставке в Эрарте в конце года. Если в 19 веке фотография вытеснила технику акварели, то нынче происходит обратный процесс, уверяет председатель петербургского общества акварелистов, в котором сейчас 200 членов.

Юрий Шевчик, председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Общество акварелистов": "Сейчас срез - какое-то движение акварелистов по миру. У нас, потом Петрозаводск, потом в любом городе - общества акварелистов, студий много появилось. В середине ноября будет выставка международная - Арт-мост акварель, это будет биеннале".

Юрий Шевчик преподает формообразование в университете промышленных технологий и дизайна, любит писать акварельные портреты с натуры, фотография модели часто помогает на завершающем этапе. А вот для Анастасии Нильской работающей акварелью в редком жанре "проблемной графики" важно первое впечатление: чем оно короче, тем сильнее работа.

Анастасия Нильская, художник: "Я не фотографирую, я запоминаю, и это обычно происходит за долю секунды, чем меньше времени у меня на это потрачено, тем лучше я потом воспроизвожу кадр.

Настя обучает детей колдовать на мокрых листах, выдумывая акварельные вселенные, а сама мечтает снять мультфильм – анимации она училась у Юрия Норштейна, а еще имеет актерское образование. Снимать бы фильмы по вашим картинам, делать бы телешоу – пишут Насте в поклонники её дерзких и жизненных акварелей, которые она размещает в социальных сетях. Другая половина зрителей обвиняет художницу в анти-эстетичности объектов ее творчества. Однако городские чудаки, любители принять на грудь и другие персонажи непарадного Петербурга продолжают вдохновлять художницу.

Анастасия Нильская: "Женщина, надевающая колготки. Это как любовь с первого взгляда. Один раз увидела человека. В этой связи тут же родилось полотно внутри, и потом хватило часа-двух, чтобы изобразить. Кто-то спорит – они ей малы, в такой позе не надевают, искусство должно быть прекрасным. Пусть сами разбираются – художник это зеркало".

образование. Снимать бы фильмы по вашим картинам, делать бы телешоу – пишут Насте в поклонники её дерзких и жизненных акварелей, которые она размещает в социальных сетях. Другая половина зрителей обвиняет художницу в анти-эстетичности объектов ее творчества. Однако бомжи, городские чудаки, любители принять на грудь и другие персонажи непарадного Петербурга, продолжают вдохновлять художницу.

СНХ: Анастасия Нильская, Художник: 1. 34. 16 Женщина, надевающая колготки. Это как любовь с первого взгляда. Один раз увидела человека в этой связи тут же родилось полотно внутри и потом хватило часа-двух, чтобы изобразить. Кто-то спорит – они ей малы, в такой позе не надевают, искусство должно быть прекрасным. Пусть сами разбираются – художник это зеркало.

ЗК: Петербургской акварелью – живой как вода и разной, как сама жизнь наслаждались А. Тамило, Д. Варновская… репортаже …. 1 канал СПб.