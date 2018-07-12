"Оркестр громкоговорителей". Акусматика - необычный музыкальный жанр и большой эксперимент

11 июля, среда, 13:03

Акусматика – это теория слухового восприятия. А акусмониум – ее инструмент. На новой сцене Александринского театра прошел первый в России фестиваль акусматической музыки. Источник звука скрыт от глаз слушателей. Роль оркестра исполняют динамики, расставленные по всему концертному залу. Акусматика - относительно новый музыкальный жанр и своего рода большой эксперимент.

Акусматика — феномен академической электронной музыки, который зародился во Франции в конце 40-х годов. В качестве источников звука могут выступать акустические инструменты или синтезаторы, живая природа или технические устройства, но звук неизменно транслируется через громкоговорители без участия непосредственного исполнителя. Гости фестиваля "Акусмониум", который прошел на Новой сцене Александринского театра, получили возможность испытать на себе выразительные возможности одного из самых оригинальных музыкальных жанров двадцатого века.

Антон Яхонтов, куратор фестиваля акусматической музыки: "Возможность, во-первых, записывать звук, семплить, во-вторых, синтезировать. Эти два изобретения и привели, в том числе, и к телевидению, и к электронной музыке. И не только электронной. Поп-музыка растет из этого. Как вы скажете, что в песнях Мадонны больше синтезированного или записанного? И то, и то. Опять же, это не есть специфика акусматики. Это в принципе то, как работает сейчас вся музыка".

Сорок четыре года назад акусматическая музыка обзавелась собственным инструментом — акусмониумом, который был создан французским композитором Франсуа Бейлем в Париже. "Оркестр громкоговорителей" состоит из двух основных частей – блока динамиков и колонок различных форм и размеров, позволяющих воспроизводить чистый или "окрашенный" звуковой сигнал, и распределительной консоли – пульта инструмента, с помощью которого исполнитель, согласно партитуре, может перенаправлять записанный звук в любые акустические системы в пространстве зрительного зала, создавая многоканальное звуковое полотно.

Франсуа Бейль, создатель Акусмониума, Франция: "Когда я пришел в эту сферу, я увидел разочарование людей. Звуки были бедны, а настоящей ценностью для любого композитора являются именно сложность и глубина звука. Я поставил своей задачей увеличить звучание, сделать его более насыщенным. Здесь очень важны технические средства, ведь, например, звук слона и звук птицы, чрезвычайно разный, и с помощью одной и той же аудио колонки вам просто не воспроизвести их по-настоящему. Так что я задался целью сделать оркестр из аудио колонок. И, думаю, это было неплохой идеей.

Акусмониум - это первый в своём роде "оркестр громкоговорителей", созданный для живого исполнения электронной акусматической музыки, заранее записанной на физических носителях.

Австрийский композитор и исполнитель акусматической музыки Томас Горбах говорит о совершенно противоположном способе сочинения музыки. В традиционном музыкальном сочинении есть нотный лист, который распределяет звуки от начала произведения до конца. В акусматике сначала надо найти звук, а потом из него создать конструкцию.

Томас Горбах, композитор и исполнитель акусматической музыки, Австрия.: "Записывая звуки окружающей среды или какого-то объекта на жесткий диск, мы делаем абстракцию. Мы не работаем с оригиналом звука, а лишь с его абстракцией. И сочиняя произведение, мы лишь умножаем эту абстракцию, пока не дойдем до какого-то результата, и это очень вдохновляет".

Мартину Клауссен, австрийскую оперную певицу, в первую очередь, в акусматике вдохновляет постоянный эксперимент. Изначально она искала новые звуки, которые можно сделать с помощью голоса, а теперь легко соединяет и электронную музыку и свой голос.

Мартина Клауссен, композитор и исполнитель акусматической музыки, Австрия: "Я записываю свой голос, включая то, что обычно не в центре внимания, вдохи, какие-то горловые звуки, сипения. А потом начинаю с этим экспериментировать на своей цифровой рабочей станции. Но, в итоге я пытаюсь рассказать историю. Но, не хочу говорить вам или зрителю, какую именно историю я рассказываю, потому что музыка должна сама спровоцировать вас на эмоции, и вы сами расскажете эту историю".

Стилистически акусматическая музыка может выходить за рамки любых известных вокальных и инструментальных жанров. Среди музыкантов существуют некоторые разногласия, связанные с тем, относить ли термин "акусматика" к стилю музыкальной композиции или к виду восприятия музыки.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.