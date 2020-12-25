"Летучая мышь"- премьера Мариинского театра. Новый год в Музее истории религии. "Видеозвонок от Дедушки Мороза". "Свадьба Фигаро" - в "Зазеркалье". Премьера "Балтийского дома" - "Волки и овцы".

25 декабря, пятница, 10:19

Обзор культурных событий Петербурга

В Мариинском театре необычная премьера. Не самый привычный жанр для этой классической сцены Петербурга – оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. По словам художественного руководителя театра Валерия Гергиева, необычные обстоятельства 2020-го года вынуждают искать адекватный ответ. "Летучая мышь" в Мариинском будет представлена с русским текстом Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. Премьеру готовят несколько составов исполнителей. Первые показы состоятся 26 и 27 декабре на сцене "Мариинского-2".

В музее истории религии открылась выставка, посвященная Новому году и традициям разных стран отмечать этот праздник, который далеко не у всех народов случается зимой. Кто такие Бефана и рождественский черт, почему в Индии отмечают Новый год несколько раз, почему в нашей стране мандарины являются новогодним символом - узнать об этом можно именно здесь. Выставка продлится до конца января, так что те, кто не успеет посетить ее до Нового года, смогут это сделать уже после новогодних каникул.

Всем известно, что в этом году ограничения коснулись даже Деда Мороза. Но в век цифровых технологий, главный зимний волшебник также начинает осваивать средства телекоммуникации и может общаться с детьми по интернету. Онлайн проект "Видеозвонок от Дедушки Мороза" - на сайте интерактивного музея "Кидбург".

27 декабря театр "Зазеркалье" отметит свой День рождения очередной, уже третьей в этом сезоне премьерой. "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта – одна из вершин в истории оперного театра – такой подарок самим себе решили сделать артисты . Спектакль пройдет на языке оригинала, но действие перенесется в наши дни. Комедия положений и все перипетии "безумного дня" станут настоящим подарком ценителям классики.

Сегодня и завтра зрителей ждет еще одна театральная премьера на сцене "Балтийского дома". Режиссер Анджей Бубень решил отбросить историческую канву комедии Александра Островского "Волки и овцы". Насколько комедия, написанная в 19 веке, будет злободневна сегодня и так ли уж изменилась российская действительность? Необычная сценография и нетривиальные режиссерские решения по ходу пьесы не дадут зрителю скучать. Премьерные показы спектакля "Волки и овцы" сегодня и завтра в Балтийском доме.

Тимур Мамонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.