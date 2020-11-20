Art Weekend. Премьера Мариинского театра - опера "Сельская честь". "Литература и кино". "Дона Флор и два ее мужа" на сцене "Мюзик-Холла". Шляпки маэстро Филипа Трейси - в галерее "Эрарта".

20 ноября, пятница, 08:57

Обзор культурных событий Петербурга

Возможно, настенные коврики снова войдут в моду, только будут они такими вот — движущимися, а пока этот коврик украшает стену Академии Штиглица. "Учебный музей" — название и выставки и локации. Музей Академии Штиглица в 19-м веке регулярно пополнялся объектами промышленного дизайна. В 20-м году 21 века это работы студентов творческих вузов Петербурга и актуального художника Алексея Таруца. Кураторы Анна Заведий и Кирилл Спассков представили экспозицию в рамках 2 Кураторского форума, который обещает насыщенный Арт—уикенд любителям современного искусства. 21—22 ноября Арт-уикенд Кураторского форума в Петербурге.

По старинной итальянской традиции, чтоб вызвать соперника на бой, его нужно укусить за ухо. Такие страсти на сцене Мариинки давно не кипели, потому что оперу "Сельская честь" Пьетро Масканьи здесь не ставили уже 100 лет. Вернуть спектакль на сцену доверили темпераментному французскому режиссеру Арно Бернару. Это его третья работа в Мариинке с русскими артистами. Екатерина Семенчук, Евгений Акимов, Нажмиддин Мавлянов — в премьере "Сельская честь" 25 ноября на сцене Мариинского—2.

Накануне в Гатчине открылся 26 кинофестиваль "Литература и кино". В конкурсной программе 7 игровых и 12 неигровых картин, снятых в 2019-2020 годах - их оценит жюри. Для широкой публики "Литература и кино" пройдет в онлайн формате на сайте фестиваля, в официальных группах соцсетей и на ютюбканале, там будут показаны церемонии открытия и закрытия, творческие встречи, выступления актёров, режиссёров, писателей и поэтов.

Страстная дона Флор разрывается между первым мужем беззаботным гулякой и новым супругом педантичным аптекарем. И хотя первый умер во время карнавала, а второй жив-здоров, оба яростно борются за ее сердце в духе жанра магический реализм, в котором написан роман Жорди Амаду. В серые ноябрьские дни на сцене "Мюзик-Холла" запылают бразильско-мексиканские страсти в новом музыкальном спектакле. В субботу на Малой сцене Мюзик—холла музыкальная премьера "Дона Флор и два ее мужа".

Лебедь, лобстер, лошадиная голова, телефон или пепельница. Филип Трейси создает яркие шляпы для ярких личностей. Поэтому среди его почитателей Леди Гага и Мадонна, Сара Джессика Паркер и правящая династия Великобритании. С 20 ноября по 21 марта галерея "Эрарта" в честь собственного 10-летия подарит Петербургу выставку "Маэстро Филип Трейси".

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.