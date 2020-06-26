"Анна" - видеофильм ко дню рождения Ахматовой, "История в предметах" из коллекции ГМЗ "Царское Село", опера "Скупой рыцарь" на "удалёнке", "Свинг белой ночи" - в обзоре культурных событий

26 июня, пятница, 08:58

Сад Фонтанного дома, наверное, самый поэтический садик Петербурга, накануне дня рождения своей хозяйки Анны Ахматовой стал съемочной площадкой для фильма "Анна", который можно посмотреть уже сейчас. О самых ярких событиях культурной жизни летней Северной столицы — прямо сейчас в репортаже на Первом канале

23 июня, в день рождения поэтессы, на сайте музея Ахматовой появился фильм, снятый по спектаклю "Анна". Это не рассказ о жизни поэта, — объясняют создатели, а скорее эссе о творчестве и поэтическом озарении для четырех актрис и одного сада. Услышать, увидеть, ощутить по-новому поэзию Анны Ахматовой в видеоспектакле "Анна" можно на сайте и в соцсетях музея Анны Ахматовой до 5 июля.

"История в предметах" — совместный проект Царскосельского музея-заповедника и Исторического парка "Россия — моя история". 310—летие Царского села стало поводом для выставки, которая продлится год. Начался проект виртуально, позже продолжится уже на площадке Исторического парка. Царскосельский музей ежемесячно будет представлять вещи, связанные с историей летней императорской резиденции и ее владельцами. Первый блок начался 24 июня, в день рождения Царского села. Эти медали, афиша и значки — память о масштабной выставке 1910—1911 годов, посвященной 200—летию царской резиденции. До сентября экспозиция выставки "История в предметах" будет меняться виртуально — на сайтах Царского села и исторического Парка "Россия - моя история".

Что общего между оперой, фильмом и компьютерной игрой? Именно эти жанры объединили создатели Lets Play оперы "Скупой рыцарь". В студии Лендок симфонический оркестр "Таврический" записал оркестровую партию Сергея Рахманинова, на которую пять вокалистов, находясь дома, в разных городах, запишут свои партии. Главную партию исполнит звезда мировой оперы Сергей Лейферкус. Премьера намечена на июль. Все средства, собранные во время онлайн премьеры пойдут на помощь оперным певцам—фрилансерам, которых эпидемия коронавируса оставила без работы.

Впервые с 1994—го года фестиваль джаза "Свинг белой ночи" пройдет в вынужденном онлайн формате. Но его музыкальный директор и основатель Давид Голощекин обещает, что 27—й фестиваль даст возможность увидеть в трансляции записи лучших джазменов России, Европы и Амеркии, выступавших в разные времена на сцене джазовой филармонии. 26, 27 и 28 июня трансляции пройдут на сайте и в соцсетях джазовой филармонии.

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.