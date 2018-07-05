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05 июля, четверг, 13:42

Этно Петербург: как молодежь сохраняет традиции своего края

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Многонациональный Петербург. Как молодежь из Калмыкии, Бурятии и Хакасии сохраняет культуру родного края?

Хакасский струнный инструмент под названием Ых существует в двух вариантах:  из дерева, обтянутого кожей горного козла - и в виде настоящего черепа коня.  Притом, эти животные – одни из наиболее почитаемых в Хакассии, считается,  что таким образом они продолжают  жить в музыке. Исполнитель Харатай Таскараков предпочитает эффектную - и более древнюю, традиционную для кочевых народов,  модель. Хотя умеет играть буквально на всём  и глубоко погружен в  культуру своего народа.

 
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