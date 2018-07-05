Этно Петербург: как молодежь сохраняет традиции своего края

05 июля, четверг, 13:42

Многонациональный Петербург. Как молодежь из Калмыкии, Бурятии и Хакасии сохраняет культуру родного края?

Хакасский струнный инструмент под названием Ых существует в двух вариантах: из дерева, обтянутого кожей горного козла - и в виде настоящего черепа коня. Притом, эти животные – одни из наиболее почитаемых в Хакассии, считается, что таким образом они продолжают жить в музыке. Исполнитель Харатай Таскараков предпочитает эффектную - и более древнюю, традиционную для кочевых народов, модель. Хотя умеет играть буквально на всём и глубоко погружен в культуру своего народа.