"Зоопарк на Лампушке" и его обитатели из Красной книги

18 января, вторник, 10:16

Любить и беречь природу - это прежде всего совершать действия! Об удивительном зоопарке и гуманном типе отношения к животным. Подробнее - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Владимир Пивнев и Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.