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18 января, вторник, 10:16

"Зоопарк на Лампушке" и его обитатели из Красной книги

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Любить и беречь природу - это прежде всего совершать действия! Об удивительном зоопарке и гуманном типе отношения к животным. Подробнее - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Владимир Пивнев и Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.

 
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