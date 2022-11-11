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11 ноября, пятница, 11:27

«Золотая маска» в Санкт-Петербурге: современный балет

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Три балетных спектакля в один вечер – три самостоятельных действа, как положено современному искусству, ёмкие и хлёсткие.

Итоги фестиваля "Золотая маска-2022" были подведены ещё в апреле, а вот показы лучших постановок в течение года проходят во многих городах России. В Петербург этой осенью помимо драматических спектаклей привезли три совсем не классических балета. О них, о фестивале в целом и о его главных героях – в нашем репортаже.

 

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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