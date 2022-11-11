«Золотая маска» в Санкт-Петербурге: современный балет

11 ноября, пятница, 11:27

Три балетных спектакля в один вечер – три самостоятельных действа, как положено современному искусству, ёмкие и хлёсткие.

Итоги фестиваля "Золотая маска-2022" были подведены ещё в апреле, а вот показы лучших постановок в течение года проходят во многих городах России. В Петербург этой осенью помимо драматических спектаклей привезли три совсем не классических балета. О них, о фестивале в целом и о его главных героях – в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург