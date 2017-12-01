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01 декабря, пятница, 13:34

Фестиваль экологических фильмов "Зеленый взгляд": искренние истории о любви к природе

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Эта обаятельнейшая швейцарская овчарка по имени Арго стала живым символом 22-го фестиваля экологического фильма. В год экологии здесь, как и всегда, много детей, но национальная программа появилась впервые.

Арго на фестивале проводит самые веселые квесты, а в холле по соседству дети играют в бутылочный кегельбан и наблюдают, как из макулатуры делается бумага. Серьезный взрослый фестиваль предоставил пространство кинотеатра "Родина" детям: от их осознанного взгляда зависит экология планеты.

Вика Караганова, Зритель 22-го Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд» :

"Мне понравилось как сделать ручку, имея только стержень и страницу от журнала. Теперь можно маме сказать: не выкидывай журналы, стержни – можно использовать."

В 2009-м году на фестиваль экологического кино попали 2 фильма, снятых детьми, в этом году – 33 работы. У фестиваля появилась детская программа, а у детей своя киностудия «Жираф».

Ольга Шульгина, Руководитель студии "Жираф":

"Дети назвали «Жираф», потому что жираф похож на камеру на штативе – так появилось название, и мы стали работать..."

Ребята из школы-интерната для глухих детей в прошлые годы стали посещать фестиваль в качестве зрителей, в этом году выступили как авторы. Андрей Ефимов предложил необычную идею социального ролика, посвященного птицам.

Андрей Ефимов, Воспитанник школы-интерната №1 для глухих детей:

"Наш город очень красивый – много парков, скверов, в которых живет много птиц. Люди приходят отдыхать, кормить птиц, но бывает так, что люди жуют жвачку и выбрасывают их на дорожки, а птицы думают, что это еда, склевывают ее и погибают..."

 

Анастасия Тамило. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.


 

 
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