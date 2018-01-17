"Январский гром" собрал любителей военно-исторической реконструкции под Красным Селом

17 января, среда, 12:42

К фестивалям военно-исторической реконструкции можно относиться по-разному, но все чаще в отношении подобных событий звучит определение открытый урок истории.

Реконструкция «Январский гром» проводится уже в пятый раз. Она посвящена событиям января 1944 года, одноименно наступательной операции Красной армии, в ходе которой под Ленинградом были освобождены Красное село, Пушкин и Ропша. Проводится она на исторических местах сражений, там, где в 44-м году свои подвиги совершали советские солдаты и вписывали свои имена в историю великой победы. Сегодня хорошая военно-историческая реконструкция - это не только эффектные сражения, но и воссоздание быта времен великой Отечественной войны.

Дмитрий Войлошников, старший лейтенант медицинской службы, реконструктор: "Палатка антуражная, так же как и во время войны от холода спасались несколькими методами. Вдоль стен подстегивалась ткань специальная – белуха. Отверстия, которые вы видите в палатке – устанавливались две печки на эту палатку в частности".

Одно из самых посещаемых мест в полевом лагере Советской армии – госпиталь. Импровизированные лекции о медицине времен Великой отечественной войны реконструкторы ведут почти не останавливаясь. Подготовка публики разная, иногда приходится объяснять и совсем простые вещи.