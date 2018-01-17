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17 января, среда, 12:42

"Январский гром" собрал любителей военно-исторической реконструкции под Красным Селом

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К фестивалям военно-исторической реконструкции можно относиться по-разному, но все чаще в отношении подобных событий звучит определение открытый урок истории.

Реконструкция «Январский гром» проводится уже в пятый раз. Она посвящена событиям января 1944 года, одноименно наступательной операции Красной армии, в ходе которой под Ленинградом были освобождены Красное село, Пушкин и Ропша. Проводится она на исторических местах сражений, там, где в 44-м году свои подвиги совершали советские солдаты и вписывали свои имена в историю великой победы. Сегодня хорошая военно-историческая реконструкция - это не только эффектные сражения,  но и воссоздание быта времен великой Отечественной войны. 

Дмитрий Войлошников, старший лейтенант медицинской службы, реконструктор: "Палатка антуражная, так же как и во время войны от холода спасались несколькими методами. Вдоль стен подстегивалась ткань специальная – белуха. Отверстия, которые вы видите в палатке – устанавливались две печки на эту палатку в частности".
 
Одно из самых посещаемых мест в полевом лагере Советской армии – госпиталь. Импровизированные лекции о медицине времен Великой отечественной войны реконструкторы ведут почти не останавливаясь. Подготовка публики разная, иногда приходится объяснять и совсем простые вещи.

В среде реконструкторов есть люди самых разных увлечений. Девушки из отделения связи рассказывают и показывают, чем занимались связисты на поле боя, и насколько тяжелыми были их боевые задачи. 

Ирина Кольцова, командир отделения связи, реконструктор: "4- 4,5 килограмма телефон один. Иногда два они носили, коммутаторы полевые также переносили на себе. Связисту положен карабин, катушка с кабелем. Очень тяжелый труд у связистов: помимо боевых действий это все железо на себя, бегом зачастую".
 
Кстати, вся техника связи рабочая и провода в катушках настоящие. Перед началом реконструкции -  обязательная проверка работоспобности аппаратов. 
 
Любая военно-историческая реконструкция предполагает наличие противника, то есть тех, кто будет представлять армию захватчиков, военные силы нацистской Германии. Сегодня энтузиастов, кто на серьезном уровне изучает быт и нравы немцев хватает, и руководят ими вполне осознанные мотивы - чтобы понять сложность войны, надо знать с кем воевали наши деды. 
 
Константин Баулин, реконструктор: "Сталкиваемся с разными людьми, с разными зрителями. Некоторые, конечно, фашисты, немцы, но многим интересно. Потому что советскую армию, мы как русские люди знаем изнутри лучше и четче".
 
Реконструкция «Январский гром» в этом году была очень масштабной. В ней участвовали более 300 человек, представляющих клубы Москвы, Петербурга, Новгорода, Пскова и даже ближнего зарубежья. Отдельной гордостью каждого подобного действия является использование исторической техники. Вся она восстановлена силами и средствами самих реконструкторов. Наряду с бойцами двух армий на поле передвигались и принимали активное участие сразу несколько танков, самоходных орудий и пушек. Добавили эффекта и легкомоторные самолеты, имитировавшие воздушный налет и воздушный бой на малых высотах. 
 
Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля реконструкции: "Все это восстанавливается по крупицам, сейчас уже есть воспоминания, конечно, мы читаем и немецкие воспоминания, потому что это взгляд с другой стороны. Очень важны были немецкие переговоры, воспоминания немецких офицеров. Когда началась артиллерийская подготовка, немецкие подразделения гибли целыми взводами и ротами".
 
С каждым годом клубы военно-исторической реконструкции находят все новые и новые способы еще больше погрузить зрителей и гостей фестивалей в атмосферу великой отечественной войны.  Насколько это нужно и полезно можно судить по количеству зрителей которые собираются на каждое подобное событие. 
 
Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля реконструкции: "То, что вы сегодня видели - это поистине уникально. Вы такое могли видеть в кино, но в кино вы знаете десять-двадцать дублей, а здесь дублей нет, все надо делать на одном дыхании с первого раза. На поле нет ни одного актера, нет человека, которому бы заплатили деньги, и он учил свою роль. Это все энтузиасты, это ребята, которым это небезразлично".
 
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
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