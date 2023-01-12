"Всё будет хорошо!": проект, который объединяет истории людей

11 января, среда, 09:34

Искусство способное подарить надежду на завтра. Это? если коротко? о наполнении выставки "Все будет хорошо" в музее современного искусства "Артмуза".

Не просто выставка, а масштабный конкурс! Из 1260-ти работ были отобраны всего 104. Разные философии, жизненный опыт и убеждения, основанные на рефлексии или на научных знаниях. Главное что все эти работы, несут добрый посыл и веру в будущее.

Подробнее в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.