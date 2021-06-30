"Вновь рожден" - о детях, которые начинают новую жизнь в приемных семьях

29 июня, вторник, 10:39

"Вновь рожден!». О детях, которые начинают новую жизнь, приемные семьях и проектах приюта "Детский ковчег" .

Шесть лет назад Светлана и Константин пришли работать волонтёрами в детский приют. Вели занятия в подростковом клубе, потом начали приглашать ребят к себе в гости на выходные, и теперь стали приемными многодетными родителями. И живут и работают в центре. О семьях и других проектах приюта "Детский ковчег ".

В какой-то момент супруги Балдины поняли, что хотели бы не только вести занятия, но и подарить этим детям теплоту семейных отношений. Закончили школу приемных родителей - и стали участниками программы поддержки приемных семей. Они живут в квартире в прямо здании центра, рядом с единомышленниками, которые и поддержат, и помогут советом. В Детском ковчеге пять таких семей. Сейчас в семье живет трое детей, четверо старших уже вылетели из семейного гнезда.

От дома до работы супруги проходят буквально несколько шагов. Константин руководит здесь детским и подростковым клубами, Светлана ведет музыкальные занятия. Стараются подарить детям радость, которой многие из них были лишены. Это часть программы "Вновь рожден!". Ее цель – помочь ребенку научиться справляться с болью, горечью, отверженностью.

В социальный приют попадают дети самого разного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пока органы опеки решают их судьбу. Кто-то возвращается в свои, кто-то попадает в приемные семьи. И психологическая поддержка ребенка - одна из важнейших задач пребывания здесь.

Консультативный центр "Открытое сердце" - место, где каждый может почувствовать себя любимым и принятым, и поговорить о своих проблемах и обидах.

Лидия работает в центре со дня его основания. Еще один старожил проекта – Мэри. Приехала в Петербург из Германии, чтобы помогать детям. Ее мечтой было взять на воспитание маленьких девочек и их вырастить. Истории у всех разные... Например, двойняшки Ира и Света первые годы своей жизни провели в крайне тяжелых условиях.

Мэри стала для девочек мамой, когда они были ещё совсем крошками. Теперь они уже закончили школы и колледжи, и начинают жить самостоятельной жизнью.

Вот уже 24 года "Детский Ковчег" ведет работу с детьми-сиротами, за это время накоплен огромный опыт воспитания детей так, чтобы они могли в будущем создавать свои здоровые и любящие семьи. И об успехах проекта наглядно говорят встречи выпускников.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.