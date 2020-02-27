"Внеурочка": добровольно или обязательно? Чем заняты современные дети после уроков?

27 февраля, четверг, 11:42

Проектировать и строить города из конструктора, валять из шерсти, проводить опыты в лаборатории, петь, танцевать, играть на настоящей театральной сцене - всем этим дети занимаются в школе после уроков. Внеурочная деятельность: добровольно или обязательно? Разберемся в нашем репортаже...