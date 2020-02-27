Проектировать и строить города из конструктора, валять из шерсти, проводить опыты в лаборатории, петь, танцевать, играть на настоящей театральной сцене - всем этим дети занимаются в школе после уроков. Внеурочная деятельность: добровольно или обязательно? Разберемся в нашем репортаже...
27 февраля, четверг, 11:42
"Внеурочка": добровольно или обязательно? Чем заняты современные дети после уроков?
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