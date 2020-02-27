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27 февраля, четверг, 11:42

"Внеурочка": добровольно или обязательно? Чем заняты современные дети после уроков?

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Проектировать и строить города из конструктора, валять из шерсти, проводить опыты в лаборатории, петь, танцевать, играть на настоящей театральной сцене - всем этим дети занимаются в школе после уроков. Внеурочная деятельность: добровольно или обязательно? Разберемся в нашем репортаже...

 
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