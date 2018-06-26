"Власть красоты. Императорская мода". В Царском селе состоялся юбилейный показ проекта "Ассоциации"

25 июня, понедельник, 13:17

С какой одеждой у вас ассоциируются времена Александра Первого? А Екатерины Второй? И как наряды тех лет могут переосмыслить современные петербургские дизайнеры? Об этом проект "Ассоциации" в Царском селе. Летняя резиденция русских императоров столетиями вдохновляет художников, архитекторов и модельеров, ведь она буквально напитана красотой. Как прошёл десятый юбилейный фестиваль под названием "Власть красоты. Императорская мода"...

Императрица Мария Федоровна, супруга Александра Третьего, стала источником вдохновения для дизайнера Стаса Лопаткина. Он специально ездил в Данию, чтобы увидеть места, где будущая русская царица родилась и выросла, и перечитал все сказки Андерсена, которые Мария Федоровна очень любила и была лично знакома с писателем.

Стас Лопаткин, Дизайнер:

"Платье "История розы", роза есть в сказках всего мира, ее выращивали Кай с Гердой, и много чего происходило. Это клетка, но если девушка повернется, то мы увидим тех самых ворон, которые встречали Герду у ворот королевского дворца..."

Коллекция Стаса Лопаткина связана с императорской модой не напрямую. Это действительно "ассоциации". Так, дизайнер Татьяна Парфенова, размышляя об эпохе Екатерины Второй, представила себе не платья с пышными кринолинами, а облик фаворитов императрицы.

Татьяна Парфёнова, Дизайнер:

"Там расшитые жилеты, красивые камзолы, но все это возможно для сегодняшней жизни. Это о сегодняшней моде, ее тенденциях и о том, как время предыдущих стилей влияет на сегодняшние образы."

За 10 лет проект стал событием в мире моды и красивейшим праздником в Царском селе.

Ольга Таратынова, Директор Государственного музея-заповедника "Царское Село":

"Мы хотели создать проект, который отличался бы от остальных пригородных резиденций… "

Темы проекта каждый раз разные: "Барокко", "Готика", "Игра в античность", в этом году она звучит так: "Власть красоты. Императорская мода". В музее хранится своя коллекция одежды – костюмы обитателей Екатерининского дворца – или подобные им...

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.