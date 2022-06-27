"Высокая нота". В Царском селе состоялось самое модное театрализованное дефиле под оперную музыку

27 июня, понедельник, 12:32

После двухлетнего перерыва в Царскосельский парк вернулся полюбившийся всем проект "Ассоциации". Высокая мода, роскошная архитектура и великолепная оперная музыка.

"Высокая нота" - такую тему для ассоциаций на этот раз задал музей-заповедник "Царское село" всем участникам проекта. Солисты и главный режиссер театра "Санкт-Петербург опера" и великолепная четверка топовых петербургских дизайнеров год готовили шоу - подбирали репертуар, отшивали коллекции. Подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.