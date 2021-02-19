"Верность" и добрые сердца больших собак

19 февраля, пятница, 09:13

Большие и добрые сердца. Расскажем о приюте для крупных пород собак "Верность".

Коврик — это, наверное, любимое состояние Рады — самой ласковой из 35-ти собак приюта "Верность". Приюта для крупных собак. Самые крупные и самые добрые прямо сейчас, в нашем репортаже.

"Крепыш, Крепыш! "

Прогуливать гигантского метиса с говорящим именем Крепыш — это и радость, и ответственность, и адреналин — все, что нужно подростку!

Дарья, волонтер: "Собаку зовут Крепыш и впечатления очень страшные, иногда он так рвется, что кажется, сейчас отпустишь. Руки болят, но очень круто".

Даша уже второй раз в приюте "Верность". Теперь сюда, в лесничество Выборгского района, приехала уже вместе с одноклассниками, из частной школы семьи Шостаковичей, чтобы в качестве волонтеров: выгуливать, кормить, гладить.

Дарья, волонтер: "Не хотелось бы, чтобы выбрасывали собак, наоборот. Чтобы стало меньше приютов или чтобы их не было вообще: у каждой чтобы был дом".

Подростки, приезжающие в приют волонтерами, или в юннатские экспедиции, перестают бояться больших собак, но учатся ответственности, объясняет Татьяна Титова. 13 лет назад она оставила работу на телевидении и в сериалах, чтобы воплотить детскую мечту: открыть приют для собак. Преимущественно среднеазиатских овчарок: физическая сила и независимость характера часто обрекают их на бездомность. В прошлом году на улицах было особенно много отказных псов.

Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Верность": "Мне кажется, самое главное - научить молодежь правильно содержать своих животных, и если не в состоянии уделить столько времени сколько надо, то лучше не надо заводить. Лучше приехать в приют, прогулять собачку получить удовольствие, и вернуться в квартиру, без шерсти и слюней".

Полуторагодовалого Дэмика привезли в приют сами хозяева: повел себя агрессивно с маленьким ребенком. В приюте среднеазиат ведет себя спокойно, а волонтер - зоопсихолог Маша взялась понять, какой хозяин подойдет Дэмику и поработать над воспитанием щенка.

Мария, зоопсихолог: "Начиная с правил, которые до этого собачке не были объяснены, сейчас я его не пускаю, если пущу, он может меня за собой прокатить. Медленно идем, и я ему показываю, что хочу, чтобы он не дергал меня, когда почувствую что он поспокойней - дам ему больше свободы".

Зимой в приюте у волонтеров работы прибавляется: кроме ухода за собаками, нужно рубить дрова для отопления помещений и убирать снег. Романа Стафеева даже в мороз греет любовь к собакам: ребенком во дворе возился с бродячими псами, теперь посвятил им жизнь.

Роман Стафеев, сотрудник приюта для больших собак "Верность": "5 лет назад, когда учился в Военмехе, была организация волонтерская, которая приезжала сюда. После этого все время приезжал. Помогал. После армии решил тут обосноваться".

Роман помогает своему любимцу Роки научиться доверять людям. А вот плюшевая Умка, добрая, как мишка из мультика, среднеазиатка, выжившая благодаря сотрудникам "Верности", готова полюбить каждого. Но далеко не каждый сможет стать ее хозяином.

Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Верность": "Забрали от "разведенцев", мало того, что дисплазия тазобедренных суставов, но еще и от неправильного содержания в клетке - с коленками проблемы. Требуется очень много средств на операции и лечение, это не вылечит собаку совсем, но даст возможность какое-то время прожить без боли".

"Миша, Шмель, иди сюда!"

Этот смышленый среднеазиат откликается на два имени: новая хозяйка назвала Шмелем, а Мишей звали в приюте "Верность", куда он попал с улицы покалеченным. Лапа была разорвана в клочья, два с половиной месяца в больнице. А когда вернулся в приют, судьба наградила пса за испытания, подарив встречу с Надирой: ей нужен был охранный пес, и она нашла его в приюте.

Надира Висвар: "До этого не было опыта у меня держать больших собак. Мне сказал сотрудник, что единственная собака, которая мне может подойти — Миша. Хорошо на поводке ходит. Прошлись с ним 2 часа, послушно ходит. После зоопсихолога позвали, и она еще 2-3 часа гуляла с ним и со мной. Как он себя ведет смотрела, на меня, и дала добро, чтобы я его забрала".

Татьяна навещает бывших питомцев в их новых домах и убеждена: мохнатый Шмель точно вытянул счастливый собачий билет, став и охранником, и любимцем. Кормят как в ресторане, а территория обитания пса расширилась от скромного вольера до целого двора.

"Здесь у меня был красивый газон. Эту территорию я отдала для собаки, пришлось щебень класть".

Человек и собака созданы, чтобы дарить друг другу любовь и верность. У больших собак - большие сердца, которые открыты для общения с друзьями-волонтерами и конечно, будущими хозяевами.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.