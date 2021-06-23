"Верные друзья" и лауреаты конкурса

22 июня, вторник, 10:40

О тех, кто стоит на защите детства.

У каждого из нас есть детские впечатления, которые навсегда остаются в памяти. И лучшие из них связаны с людьми, которые впервые открыли для нас неизведанный мир, увлекли интересным делом, или, может быть, защитили, помогли в трудной ситуации. О том, как найти ключ к сердцу детей и о лауреатах профессионального конкурса "Верные друзья".

Мария Валерьевна Прудникова пришла работать в детский сад "Умка" сразу после университета. Ради такого сада была готова ездить из Петербурга в Сестрорецк. Просторные помещения, актовый зал, живописные площадки для прогулок – было где развернуться молодому педагогу с горящими глазами. За 17 лет работы она стала автором множества инновационных разработок и творческих идей.

Воспитатель в детском саду это человек-универсал: художник, музыкант, актер, конструктор, а наша героиня еще и дорожный инспектор. Помогает изучать правила дорожного движения и даже учит управлять автомобилем. Мария не боится экспериментов: и использует современные технологии на своих занятиях.

Мария Прудникова стала лучшей в номинации "педагог-воспитатель". Жюри отметило ее творческий подход и, конечно, любовь к детям. Участники конкурса работают и трудятся в самых разных сферах. Это педагоги, тренеры, врачи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов.

Награждение лауреатов прошло в торжественной обстановке, участников церемонии поздравили представители правительства города и общественных организаций. Так, победителем в номинации "Врач" стал Дмитрий Хинин, Медицинский психолог Родильного дома №10, который работает с "маленькими мамами" -несовершеннолетними беременными.

Юные мамы очень часто сталкиваются с непониманием, общественным осуждением, неприятием собственной семьи. Работа психолога: найти нужные слова поддержки, поговорить о том, что такое родительство, помочь наладить отношения с близкими.

Поддержка психолога – часть программы "Маленькая мама", единственной в России. Которая успешно реализуется благодаря усилиям всего коллектива.

Когда Екатерине было 16 и она стала мамой, такой программы еще не было. Девушка с ужасом вспоминает отношение врачей, страх и потерянность. Сейчас она счастливая мама четверых детей, старшей дочери уже 10 лет.

С Дмитрием Александровичем Екатерина познакомилась, когда ждала второго ребенка, и он помог пережить предыдущий негативный опыт.

Лауреаты конкурса выбраны, но впереди еще один этап: Хакатон – командное онлайн-соревнование для школьников и их "Верных друзей". Итогом которого станут новые социально-значимые проекты в сфере защиты детей и юношества.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.