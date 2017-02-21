В Санкт-Петербурге завершается первый этап реставрации Биржи

21 февраля, вторник, 15:34

В здании Биржи на стрелке Васильевского острова завершается первый этап реставрации. И если все пойдет так, как запланировано, то через два года здесь откроется музей Геральдики.

В этом величественном здании решались ключевые финансовые сделки в истории дореволюционной России. С 1939 года здесь был Центральный Военно-морской музей. В войну Биржу чудом уберегли от бомбежек. В 2010 музей переехал, здание несколько лет пустовало и даже не отапливалось. А когда его передали в ведение Государственному Эрмитажу, огромные печи в подвале пришлось чистить и растапливать заново. Эта угольная котельная работает последний сезон. В этом году будут установлены новые газовые котлы. И помещения обещают сделать музеем в музее.

Михаил Новиков, заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству: "Потребление угля в день составляет 1,5 тонны. Общее количество угля, которое израсходовал Эрмитаж за отопительный сезон – 230 тонн".

Большие трещины, шириной с палец, повсюду: и в колонном зале, и в кирпичных сводах цокольного этажа. В них специалисты срочно закрепили больше сотни механических маячков. И выяснилось: здание Биржи сильно накренилось в сторону Невы. Геодезических изысканий почвы строители того времени не проводили. В итоге каменное основание Биржи словно раскачивается под землей, вызывая вибрацию по всему периметру. За два века одна часть здания оказалась выше другой на 17 сантиметров. Огромная разница для такого сооружения. Современные технические нормы осадки в Петербурге составляют не более одного сантиметра.

Михаил Новиков, заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству: "Осадок возникал за счет перекосов. С одной стороны, ежегодно на полтора миллиметра, с другой на 0,6. И вот этот перекос в общей сложности здания составляет 17 см с момента начала мониторинга этого здания".