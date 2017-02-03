"Уступите дорогу..."

02 февраля, четверг, 16:35

Ситуация с автомобилями скорой помощи на российских дорогах сегодня активно обсуждается общественностью. Чтобы более детально разобраться в проблеме, мы решили обратиться к непосредственным участникам происшествий – водителям карет неотложной и скорой помощи.

Уже больше 100 лет на Захарьевской улице существует автобаза машин скорой и неотложной помощи. Традиции и правила здесь соответствующие. Чтобы стать водителем «скорой», придется не только предъявить серьезный профессиональный стаж, но и сдать внутренний экзамен, а также рассказать о всех штрафах и происшествиях за всю водительскую карьеру. Однако, даже сев за руль, каждый из сотрудников автобазы ежегодно сдает экзамен, а также разбирает случаи ДТП своих коллег.

Василий Шитов – Начальник ОБДД СПБ ГКУ «Автобаза скоро и неотложной помощи»:

"На сегодняшний день мы обслуживаем 89 медицинских учреждений, расположенных в различных районах города. Практически ежедневно на дороги нашего города выезжает почти 650 автомобилей скорой помощи."

Иван Алексеевич работает в "скорой" уже больше 10 лет. Начинал с обычного водителя, сейчас – начальник колонны. По его словам, за последнее время культура на дорогах выросла, машину "скорой" пропускают и уступают дорогу, а вот во дворах ситуация прямо противоположная.

Иван Киповский – Начальник 2-й колонны СПБ ГКУ «Автобаза скорой и неотложной помощи»:

"Водители настолько привыкли к этому хамству во дворах, что уже воспринимают их как действительность. Мы даже инструктажи с новыми водителями проводим таким образом. Я уже объясняю им из своего опыта, как лучше поступить: не уподобляться, не хамить, не дерзить. Даже на хамство отвечать спокойно, уравновешенно и не провоцировать зачинателя конфликта."



