"Услышать цвет" и друг друга

05 декабря, четверг, 14:30

В Петербурге живет больше 12 тысяч не слышащих людей и, несмотря на то, что они ходят по тем же самым улицам и живут в обычных домах, их жизнь кардинально отличается от той, к которой привыкли мы с вами. Что такое быть глухим в мире слышащих?

Николай Февралёв – дизайнер мебели, при этом он не слышащий с детства человек. Про то, как он поступал, а главное, учился в университете по своей специальности, можно написать отдельную книгу.

Николай Февралёв, дизайнер и разработчик мебели:

"Самое сложное было получить знания, которые даёт преподаватель. Мне приходилось все добывать из учебников, мне приходилось самообучаться".

После окончания вуза Николаю повезло. Он устроился на работу к человеку, который знает об особенностях слабослышащих людей на примере своей семьи. Впрочем, Михаил Кондаков – хозяин мебельной мастерской - брал на работу Николая прежде всего как отличного специалиста. Сегодня они без проблем обсуждают каждый новый заказ и прекрасно понимают друг друга.

Михаил Кондаков, владелец мебельной мастерской:

"Бывает проблема у работодателя, что он не может общаться с глухим человеком. Но они прекрасно читают по губам. Они как малые дети: быстро все в себя впитывают, обучаются новому, с ними легко общаться, главное, захотеть. Проблем нет".

Юлия Пинежанинова – профессиональный художник. Ее картины охотно берут художественные галереи, а критики узнают авторский стиль. Так, и в эти дни ее выставка "Услышать цвет" открыта в Петербургском доме журналиста.

При этом, Юлия с детства неслышащий человек. Этот факт добавляет ей немало бытовых сложностей, а вот в плане творчества не ставит никаких преград. Сегодня у нее уже есть свои ученики, с которыми она делится знаниями об удивительном мире живописи.

Юлия Пинежанинова, художник:

"Некоторые меня легко понимают, другие - не очень. Что-то я легко могу пояснить, просто показав, как и что надо рисовать. Но иногда прошу помощи, чтобы мое объяснение "перевели", ведь люди разные".

То, что сегодня Юлия может общаться и говорить, во многом заслуга ее мамы – Елены Васильевны. Много лет назад она вместе с другими родителями таких же неслышащих или слабослышащих детей начала организовывать дополнительные курсы для детей: рисование, театральное искусство, работа с логопедами и сурдологами. Из всего этого и родилась общественная организация "Радуга", которая работает с неслышащими детьми и взрослыми.



Елена Пинежанинова, президент общественной организации "Радуга":

"По статистике, к глухим людям (и это не только у нас в стране, но и во всем мире) относятся хуже, чем к слепым. Если слепых жалеют, то глухих не могут понять, поэтому побаиваются чаще всего. Глухих у нас начинают называть даже "глухонемыми", хотя большинство говорит".

Одним из первых организованных на общественных началах кружков для неслышащей молодежи стали занятия пантомимой. Сегодня, почти двадцать лет спустя, это уже профессиональный пластический театр.

Отрывок репетиции

Бессменным педагогом и режиссером театра "ДВерь" является Екатерина Шимилева. И несмотря на многолетний опыт работы с глухими артистами, она не перестает удивляться их способностям.

Екатерина Шимилева, актриса, автор песен и исполнитель, режиссер пластического театра "ДВерь":

"Во-первых, они делают все под музыку, как будто слышат. И это тоже их способность. Они чувствуют даже маленькую вибрацию, пол, видимо… Когда ребята это рассказывают, для меня удивительно! И они делают это лучше, чем слышащие артисты".

Юлия и Николай, с которыми мы сегодня уже познакомились, постоянные участники этого театра. Ян Котляров также не пропускает ни одной репетиции. У него более поставленная речь, и если Яну использовать слуховой аппарат, вы не заподозрите, что разговариваете с глухим человеком. Ян также получил образование, у него хорошая работа и своя семья, тем не менее, каждую неделю он тут, в пластическом театре.

Ян Котляров, промышленный дизайнер:

"Я тут встречаюсь с такими же людьми, как я. У нас мировоззрение и взгляды совпадают. Все-таки обычный человек не сполна понимает слабослышащего... А когда я прихожу сюда, я могу полностью выразить свои мысли, чувства ".

Встречая на улице человека, который не понимает вас с первого слова, не спешите, а проявите немного терпения. И может быть, вам приоткроется удивительный мир неслышащих людей.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.