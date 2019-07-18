«Усадьба Jazz» - фестиваль музыки и стиля жизни

17 июля, среда, 13:55

Если заглянуть в словарь, то усадьба – это дом с земельными угодьями. А если вокруг, то «Усадьба Jazz» - это фестиваль, разнообразный, как сама жизнь. Жизнь в стиле «джаз». Чем в этом году запомнился семейный оупен эйр, размером с остров, расскажем прямо сейчас на Первом канале.

За 16 лет существования фестиваля "Усадьба Jazz" в нём поучаствовали более тысячи коллективов из сорока стран. И хотя название указывает на конкретный жанр, мероприятие предлагает мыслить шире. К тому же, помимо музыкальной программы, есть и лекционная, и гастрономическая

Тем не менее, джаза на фестивале в избытке. У самого входа на детской сцене выступают финалисты престижного петербургского эстрадно-джазового конкурса – это даже не завтрашние, а сегодняшние музыкальные звёздочки.

Продолжая из года в год удивлять, фестиваль в этот раз знакомит гостей с трубачкой Яз Ахмет, за плечами которой сотрудничество с легендарными группами Radiohead и These New Puritans, а в руках у которой редкий инструмент – флюгельгорн.

Настоящий праздник меломана - сет кубинской Эдит Пиаф 88-летней легенды Омары Портуондо, которая выступила на "Усадьбе" в рамках прощального мирового турне.

Ещё одно открытие – американец Макайя Мак Крейвен - самый разносторонний и востребованный ударник в Чикаго.

Нашим ответом грандиозным зарубежным гостям стал покоривший весь мир балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский. В международной прессе его по праву называют соединением гитарных богов Стива Вая и Джеффа Бэка, но на 3 струнах. Несмотря на статус, для самого музыканта выступление перед петербуржцами - экзамен.

Интересно, что и сам фестиваль пришёл к нам из Москвы, но, несмотря на это, полюбился публике культурной столицы. Даже хэдлайнером в этом году стала, пожалуй, самая петербургская группа – Сплин.

На Елагином острове фестиваль проходит в восьмой раз. Постоянные гости, выросшие на музыке "Усадьбы Jazz", приходят сюда уже со своими детьми, наполняя событие особым смыслом. Лучше всех эту особенность описал постоянный участник "Усадьбы…", известный музыкант Евгений Фёдоров, который с коллективом "Optimystica Orchestra" открывал фестиваль.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург.