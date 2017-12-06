"Трезвые" - первый российский документально-клоунский проект об алкоголизме и трезвости

06 декабря, среда, 16:08

Пить или не пить? - откровения бывших пьяниц. В Петербурге стартовал проект «Трезвые» - первый российский документально-клоунский спектакль об алкоголизме и трезвости.

Олег Гаркуша – Музыкант:

"Я пил, пил, пил с утра до вечера. Очень сильно я стал пить с начала 90-х и включительно по 96-й. Каждый день. И литражи были от литра водки и выше."

От былой жизни сегодня у Олега Гаркуши остались только воспоминания, которыми он готов поделиться с публикой. В проекте «Трезвые» знаменитые люди рассказывают личные истории избавления от зависимости. Олег уже больше 20 лет живет в трезвости. В 1996 году он попал в реабилитационный центр, и с тех пор он больше не употребляет алкоголь СОВСЕМ...

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.