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06 декабря, среда, 16:08

"Трезвые" - первый российский документально-клоунский проект об алкоголизме и трезвости

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Пить или не пить? - откровения бывших пьяниц. В Петербурге стартовал проект «Трезвые» - первый российский документально-клоунский спектакль об алкоголизме и трезвости.

Олег Гаркуша – Музыкант:

"Я пил, пил, пил с утра до вечера. Очень сильно я стал пить с начала 90-х и включительно по 96-й. Каждый день. И литражи были от литра водки и выше."

От былой жизни сегодня у Олега Гаркуши остались только воспоминания, которыми он готов поделиться с публикой. В проекте «Трезвые» знаменитые люди рассказывают личные истории избавления от зависимости. Олег уже больше 20 лет живет в трезвости. В 1996 году он попал в реабилитационный центр, и с тех пор он больше не употребляет алкоголь СОВСЕМ...

 

 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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