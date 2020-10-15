00:11 16 октября, четверг
RSS В избранное
15 октября, четверг, 11:28

"Ты есть" - фотопроект о тех, кто сильнее обстоятельств

Версия для печати

Почему так важно не сдаваться, и как это удается героям нового социального проекта "Ты есть".

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
14 октября, 11:06
Деревня викингов под Зеленоградском - новое слово в экотуризме

Деревня викингов под Зеленоградском ...

Новые направления внутреннего туризма развивают в Зеленоградске.
Вчера, 11:28
"Ты есть" - фотопроект о тех, кто сильнее обстоятельств

"Ты есть" - фотопроект о тех, кто сильнее ...

Быть сильнее обстоятельств и радоваться - жизни!
12 октября, 11:19
Негосударственное школьное образование. Почему петербургские родители стали чаще задумываться о частных школах?

Негосударственное школьное образование. ...

Многолетние традиции петербургского альтернативного образования

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72