Если человек вдобавок к тому, что умеет вязать еще и обладает горячим сердцем, то он в прямом смысле слова может согреть целый мир. К примеру, эти шарфики, шапки, рукавицы и носки уже скоро будут согревать петербургских бездомных. О самых теплых проектах Петербурга.
19 декабря, четверг, 11:31
"Теплые" проекты в зимнем Петербурге
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