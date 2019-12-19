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19 декабря, четверг, 11:31

"Теплые" проекты в зимнем Петербурге

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Если человек вдобавок к тому, что умеет вязать еще и обладает горячим сердцем, то он в прямом смысле слова может согреть целый мир. К примеру, эти шарфики, шапки, рукавицы и носки уже скоро будут согревать петербургских бездомных. О самых теплых проектах Петербурга.

 
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