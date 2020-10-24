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23 октября, пятница, 10:19

"Танец будущего", куда вплетаются все сферы жизни и искусства!

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Более 100 лет назад знаменитая танцовщица-новатор Айседора Дункан написала книгу и назвала ее «Танец будущего». Можно смело сказать, что будущее это наступило, и делают его молодые хореографы, объединяя танец со всеми возможными жанрами: театром, кино, даже живописью. Молодые хореографы Петербурга в новом проекте.

Результат можно будет оценить прямо сегодня!

На сцене театра "Плоды просвещения" пройдет вечер современной хореографии "Танец будущего", где молодые хореографы покажут перфомансы проекта "Другая плоскость искусства" и постановки периода весенней "самоизоляции", как традиционные, так и в формате кинотанца.

Подробнее о тех, кто плетет современное пластическое искусство - в нашем материале.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Антон Голубев, Владимир Пивнев.  Первый канал- Петербург. 

 
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