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19 июня, пятница, 10:02

"Священная Победа", военный парад на Дворцовой, история борьбы с эпидемиями в книгах и документах, #помогиврачам, Эрмитаж онлайн - в обзоре культурных событий Петербурга

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Сабля командующего Ленинградским фронтом маршала Говорова и другие военные реликвии будут экспонироваться в музее Суворова на выставке "Священная Победа". О самых ярких событиях культурной жизни Северной Столицы – в репортаже на Первом канале.

Выставка готовилась к 9 мая, но пандемия помешала. Теперь открытие приурочат к юбилею Парада победы. Музей впервые экспонирует  портреты трижды кавалеров ордена Суворова и сам орден трех степеней, учрежденный в 1942-м для высшего военного руководства. Особые раритеты  - личные вещи обладателей этой награды. Сегодня, в 13.00, открытие экспозиции "Священная Победа" и первая экскурсия пройдут в Музее Суворова онлайн в соцсетях и на официальном сайте. Продлится вставка до началасентября.

Военный парад,  посвящённый 75-ой годовщине Победы пройдет на Дворцовой площади 24 июня. Дата не случайна: в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей на Красной площади в Москве. В петербургском шествии примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих. Будут представлены более ста единиц новейшей военной и специальной техники. В пролёте авиации примут участие экипажи 30 самолетов и вертолетов. Начнется Парад на Дворцовой в 10 часов.

 Эрмитаж готовится открыть двери для посетителей, часть сотрудников возвращается на свои рабочие места. А пока проект Hermitage Online запускает новые онлайн трансляции для тех, кто скучает по экскурсиям и новым открытиям. Уже сегодня в 13.00 ввас ждет новая онлайн экскурсия, посвященная музею в здании Нового эрмитажа. В субботу продолжится знакомство с Новым Эрмитажем. 21 июня  Hermitage Online расскажет о дворцовых трапезах императоров - от Павла 1 до Николая 2.  И рекомендация шеф-повара как приготовить стерлядь по-императорски.                                               

Одна из первых городских выставок офлайн откроется сегодня в Российской национальной библиотеке. Она посвящена медицинским работникам, которые 21 июня отметят профессиональный праздник. История борьбы с эпидемиями – от Антониевой чумы 16 века до гриппа-испанки 1920 года, рассказанная в книгах и документах. Здесь и "Маленькие трагедии", написанные Пушкиным на карантине в Болдино, во время холеры 1830 года, и древний трактат по хирургии 14 века от личного врача папы Римского, боровшегося с эпидемией чумы. Выставка в новом здании РНБ "Я врач, я должен: из истории борьбы с эпидемиями" продлится до 18 августа.

За месяц около 7 миллионов рублей на поддержку больниц в 8-ми городах России собрала благотворительная эстафета #помогиврачам. Ее инициировал Большой Драматический Театр совместно с журналом "Театр" и фондом "Не напрасно". Артисты БДТ и их коллеги из 25-ти театров и культурных учреждений прочли письма медиков, находящихся в эпицентре борьбы с COVID-19. Сегодня, в 19.00, на сайте bdtdigital акция завершится благотворительным показом спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Все собранные средства пойдут на поддержку НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Анастасия Тамило. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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