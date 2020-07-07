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06 июля, понедельник, 11:34

"Студенческая весна" в этом году затянулась и прошла в модном формате

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Учиться на юриста и заниматься балетом, получать инженерное образование и при этом хорошо петь - герои нашего сюжета разносторонние личности и участники фестиваля "Студенческая весна". В этом году отборочные испытания прошли в онлайн формате, и только в финале конкурсанты собрались на одной сцене. 

Фестиваль Студенческая весна проводится в 28-й раз, с 1992 года. И в этом году побил собственные рекорды по популярности: на конкурс пришло около трех тысяч заявок. Из-за ограничений отбор пришлось проводить в оригинальном формате: члены жюри отсматривали и комментировали видеозаявки участников, в духе телевизионного шоу.

За обсуждениями следили более трехсот тысяч человек. Гала-концерт с участием финалистов и звезд российской сцены посмотрели шестьсот тысяч. Он-лайн формат оказался удобен и успешен – но все равно все скучают по традиционным живым выступлениям.

Победители представят Петербург на национальном финале конкурса. Российская "Студенческая весна" объединит студентов из всех регионов страны и пройдет в Ростове-на-Дону в начале сентября.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург. 

 
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