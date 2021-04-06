"Страсти по Мольеру или маска Дон Жуана". Премьера Бориса Эйфмана

05 апреля, понедельник, 10:48

"Страсти по Мольеру». Биография и творчество знаменитого комедиографа в новом балете Бориса Эйфмана.

Оказываясь по ту сторону занавеса, зритель осознает, из какого "сора" интриг, терзаний и забот возникают бессмертные комедии. Хореограф Борис Эйфман называет Мольера, наиболее близким для себя художником. И уже второй раз обращается к его биографии в своих постановках. На генеральной репетиции обновлённого балета "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" побывала наша съемочная группа.

Франция. 17 век. Молодой Жан Батист колесит по Франции с бродячим театром. Позже его ожидает оглушительный успех в Париже и покровительство самого короля Людовика 14. Постановка гениальных комедий и общественная полемика вокруг них. Олег Габышев, исполнитель роли Мольера, проживает на сцене почти 30 лет жизни великого драматурга. И из полного надежд юноши превращается в стареющего мужчину.

Олег Габышев, заслуженный артист России, Ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана: "Старчество нужно показать с помощью не только мимики но и грима, седина, скулы, морщины, за пару минут нужно поменять грим".

В этом балете очень большая работа ложится на гримеров – артисты меняют образ за считанные минуты.

Так, Арманда, молодая жена Мольера, за время спектакля переодевается восемь раз. Ветреная красавица принесла драматургу большие страдания, которые изнурили его, но при этом напитали его художественную фантазию.

Любовь Андреева, ведущая солистка театра балета Бориса Эйфмана: "У нас много сцен, когда спектакль в спектакле.. много жеманства, мимики.. плюс год репетировали в маске и лицо тоже отвыкает".

Спектакль "Дон Жуан и Мольер" Борис Эйфман поставил в 2001 году. С тех пор, решил он, многое изменилось. Новые смыслы, другая сценография и хореография – получилась не дополненная версия, а просто новый балет.

Мария Абашова, заслуженная артистка России, Ведущая солистка театра балета Бориса Эйфмана: "Он идет в ногу со временем, раньше были другие артисты, и у них были другие возможности".

Для Мольера театр был всей жизнью, смыслом существования, он отдавал ему все силы. Тартюф, Дон Жуан, Мизантроп - созданные им характеры и образы не теряют актуальности уже несколько веков. Хотя о самом авторе большинству известно немногое.

"Я бы хотел провести опрос, насколько знакома история про Мольера... а насколько наши люди русские знакомы с его биогафией

Сюжеты своих комедий Мольер брал из жизни, зачастую из своей собственной. Какого бы персонажа мы не взяли – мы немножко найдем там Мольера, уверена Елена Горфункель, театровед, крупнейший исследователь творчества драматурга в России.

Елена Горфункель, Театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения : "Вот "Школа жен" - сорокалетний Арнольф женится на 19 летней девушке… мы видим страдания этого несчастного Арнольфа"

С личной трагедией связано еще одно знаменитое произведение – пьеса о Дон Жуане. Порочный обольститель и притягателен для автора, и ненавидим им. Драматурга привлекало в нем то, что этот человек был совершенно свободен, и в спектакле главный герой примеряет маску Дон Жуана.

Сергей Волобуев, ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана: "Сердцеед.. жестокий, совершенно свободный… в любвеобильности максимальной".

Во Франции есть театр, который называют Домом Мольера. В широком смысле домом Мольера можно было бы назвать российскую сцену – из-за особой любви к его творчеству, которое не теряет актуальности уже несколько веков.

Елена Горфункель: "Мольер актуален сейчас тем, что близок русскому человеку такой характер - легковерный, наивный, иногда ему кажется что он болен с ног до головы".

Премьера спектакля состоится 6 и 7 апреля на сцене Александринского театра. Колоритные декорации, тщательно продуманные костюмы, динамичная световая партитура. Все это подчеркивает драматичный контраст между пленительным миром сцены и горестным повседневным бытием художника-творца.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.