07 сентября, четверг, 11:28

Вместо привычных отрядов здесь города. Вместо старост - мэры. А все вместе - это Солнечная страна - детский образовательно-оздоровительный центр. Его построили и открыли в Оренбургской области всего три года назад, что довольно редкое явление для нашей страны.

Несколько лет назад правительство Оренбургской области выкупило недостроенный комплекс у себя в регионе и буквально на глазах здесь вырос образовательно-оздоровительный комплекс, включающий в себя все необходимое для проживания и обучения детей. К имеющейся базе добавились двухэтажное здание школы, конюшня, домики для проживания детей с ограниченными возможностями здоровья с родителями.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: "Я жил в советские годы. Разве такие лагеря были? Был, понятно, Артек, Орленок, Океан. И если кому-то вдруг удавалось попасть. Я вот знаю, в школе которой я учился один был. Из тысячи за всю историю этой школы. А у нас здесь вот".

Свой «Артек» - так говорят оренбуржцы об этом лагере. Ежегодно здесь отдыхают около двух тысяч школьников. Дети заняты целый день: в кружках, на репетициях, на соревнованиях и возвращаются в свои комнаты, кстати, на двух человек с отдельной ванной лишь перед отбоем. И это летом, когда нет учебного процесса, к которому приготовлены несколько классов. Ведь школьники отдыхают здесь без отрыва от учебы.

Татьяна Михелева, директор лагеря: "У нас полностью сохранен учебный план. Федеральный учебный план. В первую смену у ребят медицинские процедуры, во вторую – проходят учебные занятия. Они не расслабляются. Мы стараемся индивидуализировать процесс. Потому что ребятки приезжают с разным уровнем прохождения программы. С разными программами. Поэтому у нас классы по 12 человек. Учителя у нас ложившийся коллектив".

Вы не ослышались. Здесь есть медицинские процедуры. Лечебную базу составляют кабинеты физиотерапии и массажа, водолечебница, стоматологический кабинет и зал ЛФК. Для консультаций в Центр регулярно приезжают квалифицированные врачи. А весь лечебный процесс происходит под контролем физиотерапевта и педиатра.

Людмила Лукьянова, зав. медицинским отделением: "Лагерь отдыха. Поэтому детей мы здесь не лечим, а оздоравливаем. Дети приезжают здоровыми, есть дети, которые вообще никаких патологий не имеют, а дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, и те дети, которые имеют какие-то заболевания, например с опорно-двигательным аппаратом. У нас массаж, ванные, ЛФК. С заболеваниями дыхательными. Мы сейчас с вами находимся в помещении ингаляций, детям назначаются ингаляции, УФО, светолечение".

Воспитателями и вожатыми в лагере работают студенты и выпускники оренбургского педагогического колледжа. Кажется, они сами получают удовольствие от такой работы.

Анжелика Мухамбетжанова, воспитатель: "Есть немного дети сложные, есть очень простые легкие. Мне кажется это зависит от места жительства. Городские дети или дети с области, с поселков. Только в этом разница. А так к каждому можно найти подход".

Лагерь – страна. Отряд – город. Все дети в лагере – жители Солнечной страны. Наверное, поэтому «города» здесь заселены детьми разных возрастов.

Катя Ефимова, воспитанник лагеря: "Нравится, то что разделены не по возрастам, а именно смешанные группы. И позволяет и с маленькими ребятишками общаться, и со взрослыми. Это позволяет еще и общаться с дургими отрядами, со своими ровесниками".

Еламан Дюсембаев, вожатый: "Если разновозрастной отряд, то мы привлекаем старший возраст к помощи вожатым для младшего возраста".

В планах у руководства региона построить еще как минимум два таких лагеря, либо значительно расширить инфраструктуру этого. Важно, что в принципе, стали появляться в стране современные детские лагеря.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.