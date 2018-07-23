"Слушайте, товарищи потомки..."

23 июля, понедельник, 14:04

125 лет назад родился Владимир Маяковский – главный поэт революции. Несмотря на то, что в Петербурге он провел лишь небольшой период своей жизни, именно Северную столицу называют городом Маяковского.

Если взглянуть на карту центральной части Петербурга, то десятки мест будут связаны с именем Владимира Маяковского, но наибольшая их концентрация, конечно, на одноименной улице.

Александр Пронин – Д.ф.н., доцент СПбГУ:

"Улица Маяковская, бывшая Надеждинская, она в принципе и получила имя Маяковского, потому что он здесь жил. Он снимал комнату в доме №52 в 1913-1915 годах. И здесь произошло начало главного события в его жизни – это любовь к Лиле Брик." ...

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Максим Беляев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.