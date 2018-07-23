19:48 23 июля, понедельник
RSS В избранное
23 июля, понедельник, 14:04

"Слушайте, товарищи потомки..."

Версия для печати

125 лет назад родился Владимир Маяковский – главный поэт революции. Несмотря на то, что в Петербурге он провел лишь небольшой период своей жизни, именно Северную столицу называют городом Маяковского.

Если взглянуть на карту центральной части Петербурга, то десятки мест будут связаны с именем Владимира Маяковского, но наибольшая их концентрация, конечно, на одноименной улице.

Александр Пронин – Д.ф.н., доцент СПбГУ:

"Улица Маяковская, бывшая Надеждинская, она в принципе и получила имя Маяковского, потому что он здесь жил. Он снимал комнату в доме №52 в 1913-1915 годах. И здесь произошло начало главного события в его жизни – это любовь к Лиле Брик." ...

 

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Максим Беляев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
20 июля, 11:15
Юбилейный "Мир Сибири" - самый масштабный этнофестиваль собрал грандиозное число звезд и зрителей

Юбилейный "Мир Сибири" - самый масштабный ...

На берегах Енисея прошел крупнейший этнофестиваль "Мир Сибири".
Сегодня, 14:04
"Слушайте, товарищи потомки..."

"Слушайте, товарищи потомки..."

125 лет назад родился Владимир Маяковский – главный поэт революции. Несмотря на то, что в Петербурге он провел лишь небольшой период своей жизни, именно Северную столицу называют городом Маяковского.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72