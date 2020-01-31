"Скрипач на крыше" - премьера театра Балтийский дом. Жан-Поль Готье в Петербурге с Fashion Freak Show. Фанерный театр БДТ открыл второй сезон. НДТ - премьера спектакля "Король Лир".

31 января, пятница, 13:19

Девять театральных премий «Тони», почетное место в зале «Грэмми» и миллионы поклонников по всему миру. Впервые легендарный мюзикл «Скрипач на крыше» в Петербурге на сцене театра Балтийский Дом. Подробнее об этом, а также о других культурных событиях города сегодня в нашем обзоре.

Золотые хиты, живой звук, эффектная хореография, трогательный сюжет и острый юмор. "Скрипач на крыше" – сама жизнь, в которой сплетаются печаль и радость, смех и слезы. И, конечно же, любовь. Впервые этот мюзикл показали в Нью-Йорке в 1964 году. И с тех пор он с успехом идет по всему миру. "Скрипач на крыше" — один из самых известных бродвейских мюзиклов. Сюжетная основа — рассказы Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике. Название — отсылка к знаменитой картине Марка Шагала, изображающей скрипача на крыше витебского дома. Теперь этот американский шедевр получил прописку в Санкт-Петербурге. Главные роли в спектакле играют народный артист России Игорь Скляр и заслуженная артистка России Дарья Юргенс. Увидеть постановку можно будет в Балтийском доме 7 и 8 февраля . Начало спектакля в 19.00.



Всемирно известный модельер Жан-Поль Готье представляет в Петербурге свой уникальный авторский проект Fashion Freak Show. Создание подобного спектакля было детской мечтой кутюрье. И вот теперь она осуществилась. В шоу представлено порядка двухсот костюмов, некоторые из них созданы специально для этого представления. При этом понять сюжетную линию можно, не зная ни одного слова на французском или даже английском языке. На пресс-конференции Жан-Поль рассказал, что в ближайшее время он планирует завершить карьеру в сфере дизайна высокой моды и перейти на создание спектаклей. Российская премьера шоу состоится сегодня на сцене БКЗ "Октябрьский". Гастроли творческой группы в городе на Неве продлятся до 2 февраля.



Фанерный театр БДТ открыл второй сезон. Программа современного искусства на этот раз построена вокруг творчества Анатолия Васильева. Одним из центральных событий станет спектакль "Старик и море", созданный по инициативе Чеховского фестиваля. Он посвящен Юрию Любимову, а главную роль исполняет Алла Демидова. В "Старике и море" звучат два голоса: драматический — легендарной актрисы, сыгравшей ведущие роли в постановках театра на Таганке, и музыкальный — культового композитора Владимира Мартынова, творчество которого на фестивале будет представлено концертом. Спектакль пройдет на сцене БДТ сегодня и завтра. А фестиваль продлится до 15 февраля.



В Петербурге в эти выходные стартует первый международный фестиваль "Солисты Балтики" . В нем участвуют молодые, но уже заслужившие признание публики, музыканты. В воскресенье, например, выступит Литовский камерный оркестр новых идей NIKO. Дирижировать будет маэстро Гедеминас Гелготас. Премьеры симфонических произведений литовского маэстро состоялись в престижных европейских, американских концертных залах и на международных фестивалях. В Петербурге со своим ансамблем Гедеминас Гелготас выступит впервые. Концерт пройдет на сцене Малого зала петербургской филармонии 2 февраля. Начало в 19.00.



В Небольшом драматическом театре начались долгожданные показы спектакля "Король Лир". Это первая постановка Шекспира в репертуаре. Репетиции длились почти пять лет и завершились премьерой в знаковый для НДТ год его 20-летия . Режиссер описывает постановку как "кровавую клоунаду" и призывает зрителей прислушаться к внутреннему голосу.

Ужасы Средневековья наводят на ассоциации с заносчивостью и жестокостью людей сегодняшних, глухих к голосу разума, готовых на всё ради собственной правоты и выгоды. Спектакль пройдет на сцене НДТ сегодня и завтра. Начало в 19.00.