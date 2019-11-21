"Силовые машины" приступили к масштабному проекту по созданию газовых турбин

20 ноября, среда, 16:27

Россия возвращает себе компетенции в строительстве средних и крупных газовых турбин. Через несколько лет в Петербурге должно появиться полностью локализованное производство подобных сложнейших агрегатов для энергетической промышленности.

Газотурбинные установки нужны для выработки электроэнергии из природного газа, кстати, больше половины электричества в нашей стране получают именно таким способом. Вот только средние и крупные турбины в России не производят. Они либо частично, либо полностью иностранные. Вопрос создания собственного производства газотурбинных установок – стратегически важный. Год назад в Петербурге начало формироваться новое конструкторское бюро газотурбинных установок.

Николай Фокин, Главный конструктор – начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок:

"Вообще никто не верил, что мы это КБ создадим. Когда я год назад заявлял, что мы создаем КБ, мне говорили, что вы найдете человек 20-15. По факту сейчас у нас 70 человек – это конструкторов, еще 30 человек технологов. Из этих 70 человек все высококлассные специалисты, которые имеют опыт создания либо авиационных двигателей, либо наземных газовых турбин."

Специальное конструкторское бюро газотурбинных установок создали на базе Ленинградского металлического завода, ведь именно здесь в 1957 была разработана и произведена первая советская газовая турбина, и многие профильные компетенции предприятие сохранило. Чтобы понять сложность проектирования и расчетов современной газовой турбины, стоит упомянуть, что для нужд нового КБ был создан вот этот центр обработки данных с расчетной производительностью 170 терафлопс.

Сегодня на предприятии есть газовая турбина мощностью 65 мегаватт, которая была построена в Петербурге в 2008 году, но на которой так и не был завершен комплекс испытаний. Сейчас ее в прямом смысле разобрали на составные части, чтобы выявить недочеты. Новые агрегаты будут собирать здесь же в действующих цехах, где производят паровые и гидравлические турбины для российских предприятий.

Факт возвращения предприятия к газотурбинной тематике ставит множество вопросов и задач, которые только предстоит решить. К примеру, создавать ли свое литейное производство для изготовления жаропрочных лопаток или найти партнеров. Между тем, в рабочей среде к нововведениям готовы...

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.