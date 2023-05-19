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19 мая, пятница, 10:31

«Руслан и Людмила» в Александринском театре, выставка, посвящённая Фёдору Шаляпину, концерт оркестра из Мексики и семейный проект в МИСП

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Обзор интересных событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Александринский театр готовит премьеру "Руслана и Людмилы" в постановке режиссёра Антона Оконешникова.

В Шереметьевском дворце открывается выставка "Царь Фёдор" к 150-летию Шаляпина.

В рамках фестиваля "Вселенная звука" Петербург-концерт представляет оркестр имени Карлоса Чавеса из Мексики с программой "Ритмы цивилизации майя".

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылись три выставки династии петербургских художников Татарниковых.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 

 

 
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