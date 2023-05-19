«Руслан и Людмила» в Александринском театре, выставка, посвящённая Фёдору Шаляпину, концерт оркестра из Мексики и семейный проект в МИСП

Обзор интересных событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
Александринский театр готовит премьеру "Руслана и Людмилы" в постановке режиссёра Антона Оконешникова.
В Шереметьевском дворце открывается выставка "Царь Фёдор" к 150-летию Шаляпина.
В рамках фестиваля "Вселенная звука" Петербург-концерт представляет оркестр имени Карлоса Чавеса из Мексики с программой "Ритмы цивилизации майя".
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылись три выставки династии петербургских художников Татарниковых.
Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.