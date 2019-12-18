"Рыцарь отчаяния", бельгийский режиссер Ян Фабр показал свои спектакли в БДТ

18 декабря, среда, 12:14

Фанерный театр - архитектурный объект, построенный прямо внутри основного здания БДТ, и именно в этом пространстве известный художник и режиссер Ян Фабр поставил свой новый спектакль. В его основу легли личные дневники автора, полные провокационных историй. Ведь и сам он - личность яркая и неоднозначная. О фестивале Яна Фабра в Петербурге расскажем на первом канале.

Ян Фабр начал писать свои дневники потому, что страдает бессонницей. Заметки, сделанные в течение всей жизни, сложились в спектакль "Ночной писатель", который стал первой репертуарной постановкой бельгийского режиссера для России. Что это за человек и как понять его искусство? Здесь можно найти ответы.

Фестиваль Яна Фабра в БДТ шел почти две недели и открылся постановкой "Воскресение Кассандры" – мировой премьерой моноспектакля о стихиях вселенной и опасностях, которые им угрожают. Всего в программе: три театральных постановки, плюс выставка художника Пьера Кулибёфа, посвященная Фабру, устроенная в подвале театра. Сам режиссер приехал в Петербург не с пустыми руками. Он передал в дар Эрмитажу фильм-перформанс "Любовь - высшая сила".

7 декабря, в день рождения Эрмитажа, этот фильм показали на Дворцовой площади. Он был снят в связи с выставкой "Рыцарь отчаяния — воин красоты", три года назад взбудоражившей Петербург.

Для фестиваля в БДТ выбрали проекты яркие, но без лишнего эпатажа. И на этот раз обошлось без общественного осуждения. Принимающая сторона осталась довольна общением с режиссером, а билеты на все события были раскуплены за считанные минуты.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.