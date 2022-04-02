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01 апреля, пятница, 10:52

"Ради жизни": 20 лет успешной работы медиков и волонтеров в борьбе с онкологическими заболеваниями

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20 лет работы. Тысячи спасённых жизней. Длинный путь от маленькой группы волонтёров, до большой организации, которая системно поддерживает клиники и оказывает адресную помощь сотням пациентам. О юбилее фонда "Адвита".

Три года назад Светлане Щелоковой провели трансплантацию костного мозга. Донора долго искали: в России, потом в Европе, в итоге нашли в Америке. Генетического близнеца Светы зовут Дебра Шеннон, она живет во Флориде. Сейчас женщины переписываются почти каждый день и мечтают когда-нибудь встретиться лично.

Светлана впервые заболела, когда ей было 17 лет и она училась на первом курсе Журфака. Много лет боролась с болезнью, продолжая учиться и работать. Сейчас Свете 30, она преподает на факультете журналистики СПбГУ. И много лет ведет свою колонку в социальных сетях о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди с онкозаболеваниями. Рассказы из первых уст, от человека, который "в теме" - это очень ценно.

Сейчас Светлана набирает курс по журналистике и PR в сфере благотворительности. Проект назвали "Пиши, помогай!", программа стартует сегодня, 1 апреля, в день юбилея фонда "Адвита".

Людмила Степановна Зубаровская, Д.м.н., профессор, одна из первых специалистов по трансплантации костного мозга в России, и одна из создательниц фонда. 20 лет назад это была инициатива группы неравнодушных волонтеров, которые совместно с врачами искали возможности помощи онкологическим больным.

Сейчас в фонд обращаются сотни человек со всей страны, он помогает и детям, и взрослым. Также он системно поддерживает клиники, закупая  недостающие лекарства, и работает над расширением национального регистра доноров. Алла Райская, административный директор, 11 лет назад пришла сюда как обычный волонтер - просто хотела помогать людям.

Каждый год в день рождения фонда стартует акция "Делаю что люблю". Участники делают то, что они умеют и любят: допустим, продают свои картины или игрушки, проводят экскурсии или лекции за благотворительные пожертвования. Например, Елена – кондитер и для акции печет тортики.

Елена Бутук 9 лет назад сама перенесла онкологическое заболевание, после лечения занялась волонтерством, и увлекла этим делом своих родственников и друзей.

Еще одна важная программа фонда: оплата аренды квартир для подопечных рядом с НИИ имени Горбачевой.  

Семья Зелениных приехала из маленького поселка в Тюменской области, чтобы  провести 9-летнему Саше трансплантацию костного мозга. Донором стал папа. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. И в общей сложности, живет здесь уже почти пять месяцев, оплата жилья в Петербурге на такой срок для родителей была бы неподъёмной суммой.

За 20 лет наука ушла далеко вперед, и врачи могут помочь все большему количеству пациентов со сложными заболеваниями. В переводе "Адвита" означает "Ради жизни". Поддержать фонд можно любым способом, даже просто рассказав о нем своим подписчикам в социальных сетях.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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