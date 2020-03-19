То, что предприятия военно-промышленного комплекса могут выпускать продукцию гражданского назначения, в нашей стране известно всем. И во многом благодаря этим предприятиям, многие технологические новинки и научные открытия находят применение в повседневной жизни.
18 марта, среда, 17:31
"Радар ммс" в этом году отмечает 70-летие. Путь от опытного КБ до современного инновационного предприятия
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Смотрите по теме
05.07.2017, 12:36
Каково будущее отечественного речного и морского транспо...
29.06.2017, 12:13
В Петербурге проходит Международный военно-морской салон
06.07.2015, 11:43
Международный военно-морской салон продемонстрировал ...
Тема недели
Популярное
Вчера, 14:14
Современный педагог должен быть счастливым...
О том, как готовят педагогические кадры в Северной столице?