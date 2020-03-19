"Радар ммс" в этом году отмечает 70-летие. Путь от опытного КБ до современного инновационного предприятия

18 марта, среда, 17:31

То, что предприятия военно-промышленного комплекса могут выпускать продукцию гражданского назначения, в нашей стране известно всем. И во многом благодаря этим предприятиям, многие технологические новинки и научные открытия находят применение в повседневной жизни.