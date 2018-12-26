Как "Простые вещи" превратились в важный социальный проект

26 декабря, среда, 13:15

"Простые вещи" и важные итоги первого года жизни.

Это место называется "Простые вещи", потому что каждый день в эти мастерские приходят люди с ментальными особенностями, чтобы делать эти простые вещи из керамики, шить и просто рисовать.

Мастерские появились в Петербурге только в этом году, а уже получили гран-при на конкурсе социальных проектов "СОПАП", а идейный вдохновитель проекта Маша Грекова вошла в сотню выдающихся людей года.

Первый Новый год в "Простых вещах" - тот момент, когда недавние ученики почувствовали себя востребованными мастерами! В швейной заняты вышиванием косметичек, в керамической – ваяют "фирменные чашки", в графической мастерской делают рисунки для этих чашек, открыток, маек.

Авторские новогодние сувениры разлетаются быстрее, чем успеваем делать, такого мы не ожидали, призналась "мама" проекта Маша Грекова.