"Профобразование" - погружение в мир будущих профессий

12 мая, среда, 11:16

Все знают, что такое профориентация школьников. Однако, в последние годы все более актуальной становится профориентация студентов. Выпускники-бакалавры имеют возможность сменить направление своего обучения при поступлении в магистратуру. Именно для них, вот уже 4-й год в Политехническом университета проводится образовательный форум Phygital Universe. Подробнее в сюжете - Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.