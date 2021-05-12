02:19 13 мая, среда
RSS В избранное
12 мая, среда, 11:16

"Профобразование" - погружение в мир будущих профессий

Версия для печати

Все знают, что такое профориентация школьников. Однако, в последние годы все более актуальной становится профориентация студентов. Выпускники-бакалавры имеют возможность сменить направление своего обучения при поступлении в магистратуру. Именно для них, вот уже 4-й год в Политехническом университета проводится образовательный форум Phygital Universe. Подробнее в сюжете - Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72