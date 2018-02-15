03:57 15 февраля, четверг
RSS В избранное
14 февраля, среда, 15:26

"Преодоление": искусство молодых художников из России и Японии на выставке в Манеже

Версия для печати

Ветви сакуры в глыбах льда – прекрасный символ для совместной выставки русских и японских молодых художников, многие из которых до сих пор являются студентами Академий живописи. Ветка сакуры – преодоление – подробней в репортаже на Первом канале.

Кейто – единственная японская студентка в петербургской Академии Художеств, приехала 6 лет назад из города Сёндай, который пострадал во время аварии на Фукусиме.

Семен Михайловский, Ректор СПбГАИЖСА им. И.Е.Репина (СПб Академии художеств):

"Когда случилась эта катастрофа в 2011 году, я позвонил генеральному консулу и предложил помощь.  И мы решили, что это будут студенты из Японии из района, пострадавшего от аварии. И несколько студентов приедут в Россию бесплатно учиться. И через некоторое время мы познакомились с Кейтой Ямагути..."

Название выставки «Преодоление» для Кейто особо актуально: японка за год освоила русский язык и поселилась в общежитии. Люблю ходить по музеям, есть уху, отыскивать странную одежду в развалах на Удельной, признается она. Герои работ, выставленных в Манеже, – неодушевленные предметы: японцы верят, что у вещи есть душа.   

Кейто Ямагути, Студентка СПбГАИЖСА им. И.Е.Репина (СПб Академии художеств):

"Я сделала эту серию, когда ездила на практику в Великий Устюг. Там я увидела заброшенные дома, предметы и почувствовала, что это есть суть России. Мне вдруг стало интересно порисовать эти предметы..."

 

Анастасия Тамило. Алексанр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
8 февраля, 13:00
Измерение Бориса Эйфмана: 40 лет легендарному театру

Измерение Бориса Эйфмана: 40 лет легендарн ...

"Измерение Эйфмана": 40 лет легендарному Театру.
8 февраля, 13:02
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения
13 февраля, 13:55
"Открытая лабораторная": проверка научных знаний в Петербурге прошла успешно

"Открытая лабораторная": проверка научных ...

Наука - это модно

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72