"Преодоление": искусство молодых художников из России и Японии на выставке в Манеже

14 февраля, среда, 15:26

Ветви сакуры в глыбах льда – прекрасный символ для совместной выставки русских и японских молодых художников, многие из которых до сих пор являются студентами Академий живописи. Ветка сакуры – преодоление – подробней в репортаже на Первом канале.

Кейто – единственная японская студентка в петербургской Академии Художеств, приехала 6 лет назад из города Сёндай, который пострадал во время аварии на Фукусиме.

Семен Михайловский, Ректор СПбГАИЖСА им. И.Е.Репина (СПб Академии художеств):

"Когда случилась эта катастрофа в 2011 году, я позвонил генеральному консулу и предложил помощь. И мы решили, что это будут студенты из Японии из района, пострадавшего от аварии. И несколько студентов приедут в Россию бесплатно учиться. И через некоторое время мы познакомились с Кейтой Ямагути..."

Название выставки «Преодоление» для Кейто особо актуально: японка за год освоила русский язык и поселилась в общежитии. Люблю ходить по музеям, есть уху, отыскивать странную одежду в развалах на Удельной, признается она. Герои работ, выставленных в Манеже, – неодушевленные предметы: японцы верят, что у вещи есть душа.

Кейто Ямагути, Студентка СПбГАИЖСА им. И.Е.Репина (СПб Академии художеств):

"Я сделала эту серию, когда ездила на практику в Великий Устюг. Там я увидела заброшенные дома, предметы и почувствовала, что это есть суть России. Мне вдруг стало интересно порисовать эти предметы..."

Анастасия Тамило. Алексанр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.