"Поезд Победы" сделал остановку в Петербурге. Маршрут уникального исторического музея пройдет через всю страну

28 октября, среда, 10:10

В конце октября в Москве начал свой путь "Поезд Победы". В Петербурге он останавливался всего на несколько дней.

Единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда, именно так называют этот проект создатели. Иммерсивная – значит, погружающая посетителя в определенную эпоху. Автором проекта выступила творческая мастерская "Невский баталист", которая специализируется на создании исторических трехмерных панорам: их работы в музее "Прорыв Блокады Ленинграда", московском "Музее Победы" посмотрели миллионы россиян. Однако, "Поезд Победы" стал самым сложным проектом, как технически, так и содержательно.

Дмитрий Поштаренко – Руководитель творческой мастерской "Невский баталист":

"Для нас это, бесспорно, самый интересный проект. Мы нашли новые способы создания экспозиции..."

Экспозиция размещена в 8 железнодорожных вагонах и погружает посетителей не просто в историю времен Великой Отечественной Войны, а в буквальном смысле проводит людей через целое десятилетие: от довоенной беззаботной жизни до трофейного немецкого вагона, который возвращается из Берлина.

Полина Сидихина – Актриса:

"Эо так интерактивно, так современно, так необычно..."

Для молодого поколения это действительно выглядит очень круто. Для людей постарше – еще и очень реалистично.

Сергей Некрасов – Директор Всероссийского музея А.С.Пушкина:

"С точки зрения музейщика, ценен сам экспонат и то, что я здесь увидел, настоящие вещи, которые напоминают даже о моем детстве..."

Стоит оговориться, что свободного доступа в "Поезд Победы" не было . В связи с эпидемиологической ситуацией, все вагоны оснащены дополнительным оборудованием для дезинфекции воздуха, на экспозицию допускаются только групповые посетители. Размер группы не должен превышать 5 человек и исключительно в средствах защиты. Приоритет отдан молодой аудитории. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина прошла по необычной экспозиции в компании молодых журналистов.

Ирина Потехина – Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Команда из 7 ребят, которые проявили такую инициативу, приехали сюда, чтобы поснимать свои сториз, снять репортаж, который увидят другие ребята, которые сюда физически попасть не могут. Но мы очень надеемся, что поезд, когда объедет всю страну, все таки вернется в наш город."

Проект "Поезд Победы" проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специально для него были организованы настоящие съемки исторической реконструкции, писалось музыкальное и звуковое сопровождение, а подлинные исторические вещи собирались по всей стране. Одной их самых важных особенностей проекта стало то, что в нем много личных историй и образов реально живших людей.

Мария Волох – Реквизитор:

"Есть разные предметы, которые характеризуются как личные вещи. Это различные подписные ложки, вещмешки, котелки. Это другие вещи, на которых сделана ручная работа, это вышивки на флягах, например."

Санкт-Петербург стал одним из 13 российских городов на маршруте "Поезда Победы" в его первом путешествии. Сейчас поезд-музей на пути в Мурманск, далее Архангельск, затем разворот и дорога в Крым. Стоянки – кратковременные.

Екатерина Круглова – Исполнительный директор Дирекции Года памяти и славы:

"Не хочется говорить, что поезд не резиновый, но мы сейчас очень ограничены во времени. Самое главное: нам удалось его сохранить, я считаю, что это достижение, до конца это не было понятно. Поэтому мы уверены, что в каждом городе мы побываем еще раз."

Ждем возвращения "Поезда Победы" уже в следующем году.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.