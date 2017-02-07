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07 февраля, вторник, 14:22

"Петербургский гражданин" и его победители

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Быть гражданином, значит, иметь четкую позицию и уметь добиваться решений в рамках закона. В этом убеждены номинанты конкурса «Петербургский гражданин», получившие награды от общественников за добрые и благие дела.

Двенадцать тысяч человек проголосовали за участников конкурса «Петербургский гражданин». За плечами каждого номинанта – тяжелая работа и реальные результаты, а окружают их сотни союзников. На самом деле стоять с ними в одном ряду – это уже победа. Голосование проходило в номинациях: «Добрые дела», «Защита прав человека», «Защита и развитие окружающей среды» и «Прорыв года». Конкурс «Петербургский гражданин» организуют третий год такие же неравнодушные активисты.

Красимир Врански, координатор общественного движения «Красивый Петербург»: "Для нас важно показать нашим согражданам, что есть люди,  которые могут решать проблемы в городе или стране, в данной категории , показывать этих людей, давать пример, вдохновлять. И что бы люди видели (даже если они чем-то занимаются)  они не одни, а есть классные ребята которые также этим занимаются".

 
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