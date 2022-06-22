«Первая любовь и другие истории». Книга Елены Рождественской

21 июня, вторник, 11:52

В этом году отмечается 90-летие знаменитого поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Предлагаем вам путешествие в начало его творческой биографии вместе с его первой супругой Еленой Николаевной Рождественской.

Завершена её книга воспоминаний о годах жизни в Петрозаводске, о стихах, ей посвящённых, о переезде в Ленинград и о работе в Доме радио. Прошлое — удивительная вещь, оно существует, пока сохраняется в памяти.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.