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13 февраля, вторник, 13:55

"Открытая лабораторная": проверка научных знаний в Петербурге прошла успешно

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Лабораторная работа – сокращенно «лаба». До недавнего времени этот термин был хорошо известен студентам и преподавателям вузов. Однако, с прошлого года «Открытая лаба» - это международный научно-просветительский проект для проверки научной грамотности населения.

Массовая проверка научных знаний в нашей стране проходит уже второй раз. В 2017-м ее участниками  стали более 15 тысяч человек. В этом году, по предварительным оценкам, число лаборантов будет намного больше. «Открытая лабораторная» изначально была всероссийской акцией. Однако, в этом году ее границы расширились – «Лаба» прошла в нескольких зарубежных странах, но на русском языке. В Санкт-Петербурге самое большое количество участников собралось в Политехническом университете. Весьма символично местом проверки научных знаний стала большая физическая лаборатория.

Александр Иванчик – «Завлаб», ведущий научный сотрудник ФТИ им.Иоффе, профессор СПбПУ, д.ф-м.н., член-корреспондент РАН:

"В большей степени это популяризация науки, чем проверка научных знаний. Но научная составляющая здесь, безусловно, присутствует, и для ответа на некоторые вопрсы необходимо шевелить мозгами и делать некоторые прикидки..."

 

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 

 
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