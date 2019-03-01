"Оплакивание Христа" и другие работы Якоба Йорданса сегодня покажут в Эрмитаже

01 марта, пятница, 11:50

Из Александро-Невской Лавры в Эрмитаж. Впервые русская православная церковь и государственный музей смогли договориться о культурном сотрудничестве. Из Свято-Троицкого собора на выставку в Зимний дворец отправляется картина фламандского художника Якоба Йорданса. Подробнее об этом уже историческом событии сегодня на Первом канале.

Именно с этой картины когда-то и начался Эрмитаж. "Оплакивание Христа" Якоба Йорданса входило в коллекцию берлинского купца Гоцковского, которую Екатерина Вторая приобрела в 1764 году для своей картинной галереи. Работа фламандского художника тогда оказалась самой дорогой – российская императрица заплатила за нее 8 тысяч талеров. Сейчас выезд живописного полотна потребовал страховки на несколько десятков миллионов рублей и присутствия вооруженной охраны.

Игумен Филарет (Пряшников) – Руководитель духовно-просветительского центра "Святодуховский":

"Больше полугода шли переговоры; когда мы узнали, что будет проходить такая выставка, Эрмитаж и наш наместник приняли решение добавить в экспозицию то живописное полотно, которое находится у нас. Нельзя сказать, что были какие-то сложности. Уточнялись детали, поэтому мы с особым чувством провожаем нашу икону, с надеждой, что люди, прикоснувшись к этой красоте, тоже преобразятся."

В Александро-Невской Лавре работа Йорданса появилась почти в конце 18 века, когда Екатерина вторая подарила 12 картин на религиозные сюжеты только что возведенному Свято-Троицкому собору. Возможно, именно в это время "Оплакивание Христа" и увеличилось в размерах. Предполагается, что живописное полотно не соответствовало отведенному ему месту и его "отформатировали", желая вписать в общий ансамбль. Сегодня широкая, добавленная сверху, полоса очень хорошо видна. Во время экспонирования специалисты впервые детально изучат произведение и постараются найти ответ, кто же является автором этих 30 сантиметров.

Наталья Грицай – Хранитель фламандской живописи Эрмитажа:

"Дело в том, что эта полоса, насколько я могу понять, она немножко темнее по цвету, значит, между тем, что написано ниже, есть некоторый разрыв по времени..."

Это "Оплакивание Христа" стало центральным экспонатом выставки Йорданса в Эрмитаже, которая открывается сегодня в Николаевском зале Зимнего дворца. Картину расположили по центру под специальным освещением. Им постарались сделать акценты на важных деталях религиозного сюжета. В результате работа фламандского мастера не просто заиграла по-новому, она дополнилась новыми смыслами. Служители Александро-Невской Лавры не ожидали такого эффекта.

Алексей Одинцов – Помощник наместника Александро-Невской Лавры по реставрации:

"Она просто заиграла теми истинными красками, которые закладывал автор, теми цветами, всей той композиционной глубиной, которую и увидел в ней куратор выставки, размещая ее как центральное полотно, освобождая ее от какого-то соседства с другими произведениями..."

На этой выставке музейщики попытались собрать всего Йорданса, который есть в России. В Петербург приехали работы из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. В зале Эрмитажа представлено 19 живописных полотен и больше 30 оригинальных рисунков фламандского мастера.

Алексей Ларионов – Старший научный сотрудник Эрмитажа:

"Йорданс был очень разнообразный рисовальщик..."

Выставка Якоба Йорданса продлится в Эрмитаже до конца мая, а затем отравится в Москву в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Картина из Александро-Невской Лавры тоже примет участие в этих гастролях. Планируется, что домой в Свято-Троицкий собор "Оплакивание Христа" вернется ближе к осени.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.