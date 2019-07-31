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31 июля, среда, 11:57

"О, да, еда!" и Петербург как гастрономическая столица России

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Петербург - признанная гастрономическая столица России. Именно сюда нужно приезжать не только смотреть на памятники, но и пробовать самую изысканную кухню. На ежегодном летнем фестивале лучшие повара города представляют свои последние новинки. В гастрономическое путешествие от Америки до Китая отправились и мы.

Петербургский гастрономический летний фестиваль  в этом году расширяет свои границы, в середине июня  такой же грандиозный "пикник"  прошел уже во Владивостоке, и уже через несколько ней фестиваль  пройдет в Иркутске, Ессентуках и Сочи. Чтобы, не только петербуржцы, но и жители других российских регионов смогли раскрыть для себя новый вкус уже привычных блюд и познакомиться с заморскими диковинными продуктами. Плюс, хорошо провести время на природе.

 
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