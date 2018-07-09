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09 июля, понедельник, 15:30

"Ночь музыки в Гатчине" - единственный в России ночной музыкальный open-air

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Традиционный международный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» в этом году прошел в рамках проекта «Век музеев», приуроченного к 100-летию пригородных дворцов-музеев Санкт-Петербурга.

Фестиваль "Ночь музыки в Гатчине" сегодня один из самых ярких и запоминающихся летних проектов музея-заповедника, которые проводятся под открытым небом. Именно симфоническая музыка создает в парке неповторимую атмосферу красоты и гармонии.  

Василий Панкратов – Директор ГМЗ "Гатчина":

"Ночь музыки" - это наша визитная карточка. Это тот проект, с которым мы вышли на широкую публику. Тогда, 9 лет назад, не так много народу знало о Гатчине, поэтому этот проект, который нам помог заявить о себе, в общем, это по-прежнему наш любимый проект."

Уже несколько лет формат фестиваля не претерпевает изменений, однако, каждый год организаторы стараются добавить определенную деталь.  На этот раз, в преддверии музыкальной ночи в Гатчинском дворце подготовили специальную  экскурсию.

Надежда Номинханова – Ведущий методист ГМЗ "Гатчина":

"Это предваряет сам этот праздник, само восприятие музыки. У нас в сегодняшнем репертуаре произведение Моцарта, а наш Павел Петрович, будущий император Павел 1, путешествовал по Западной Европе, так вот в его честь дали одну из опер Моцарта. Моцарт сам сидел за клавесином и руководил этим спектаклем..."

Как музицировали российские императоры, какая музыка звучала в минувшие столетия, почему вальс был какое-то время запрещен на балах – все это можно было услышать на тематической экскурсии.

В это день работу дворца продлили. Последние посетители покинули его всего за час до того, как над Белым озером зазвучала музыка.

Юрий Серов – Программный директор фестиваля "Ночь музыки в Гатчине":

"Симфонической музыки так много замечательной, ведь это самый богатый жанр музыкального искусства, да и вообще искусства, что мы можем делать, не напрягаясь, сто программ, и все это будет знакомое и любимое..."

Многие исполнители признаются, что играть ночью в парке под открытым небом – весьма непривычно, но это позволяет музыканту  испытать новые ощущения и по-новому услышать музыку...

 

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев.  Первый канал, Петербург.

 

 

 
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