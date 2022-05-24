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23 мая, понедельник, 11:50

"Ночь музеев" в Петербурге прошла под лозунгом "Точка отсчёта"

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"Ночь музеев" в Петербурге – это игра, во время которой в музейных пространствах города становится возможным абсолютно все, вот как здесь: на выставке скульптора Валерия Бытка, где обойдя кругом серьезные монохромные каменные рельефы, с обратной стороны можно обнаружить всё, что угодно, например, пчелиное гнездо.

Раскрывая тему "Ночи музеев" – "Точка отсчета" Музей городской скульптуры посвятил свою праздничную программу камню. Во-первых, имя юбиляра, Петра I переводится как "камень", а во-вторых, камень – стихия, из которой родился город гранитных набережных. В музейном дворике "Театр камней" скульптора и режиссера Валерия Бытка представил спектакль "Метеорит" Петра Великого, в котором все роли исполнили камни.             

В зале музея Валерий, к собственному юбилею, открыл необычную выставку "Сотворчество". Он ее готовил два года. Раздал 27 своих каменных рельефов друзьям -художникам и предложил им заполнить обратную, пустую часть камня своим произведением, созвучным с темой рельефа. Так, у каменного "Гефсиманского сада", появилась обратная сторона – "Сошествие в ад" от иконописца Марианны Сергеевой, а из работы "Проводы на войну" родилась композиция "Ангел в дорогу", с легкой руки резчицы по дереву и живописца Гели Писаревой, пережившей блокаду.          

На мастер-классе по росписи камней, каждый мог нарисовать и построить собственный Петербург. В "Ночь музеев" сложнее всего рассчитать силы: на сколько музеев тебя хватит. На посещение одного, трех или пяти по единому билету. Другая проблема – выбор: программы предложили более 100 учреждений, не только музеев, но и библиотек и даже театров.   

Самые яркие номера из премьерного спектакля "Бег", лекцию и интерактивное представление в фойе подарил гостям Ночи Театр на Литейном. Пьеса Булгакова "Бег" написана по воспоминаниям жены писателя о жизни в эмиграции и на основе мемуаров белогвардейского генерала Слащёва, оборонявшего Крым в годы гражданской войны. Спустя 100 лет пьеса не утратила актуальности, а в постановке режиссера Романа Агеева обрела новые краски.              

Группа "Добра ночь" стала хэдлайнером "Ночи музеев" в Фонтанном доме, точнее в его знаменитом Шереметевском садике, которому не привыкать к перевоплощениям. На этот раз он наполнился образами города-мечты Петра Великого. Будущего, эфемерного Петербурга, рожденного из невских волн и человеческих рук, огня наковален и военных побед, замыслов архитекторов и, конечно, воли отца-основателя.           

Под звуки веселой музыки из гофрокартона и бумаги каждый ночной зодчий ваял то, к чему душа лежит.       

Международный День музеев празднуется во всем мире с 1977 года, а первая "Ночь музеев" прошла в Берлине в 1997. В Петербурге акция проходит с 2006 года и лишь набирает популярность. В этом году "Ночь музеев" в Северной столице посетило боле 30 000 гостей.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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