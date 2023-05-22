"Ночь музеев" в Петербурге. Какой опыт передали посетителям?

22 мая, понедельник, 13:23

Здесь написано "Первый канал - Санкт-Петербург" на старомонгольском, и это часть квеста, который устроила Кунсткамера. Каждый участник смог узнать, как пишется его имя, а также научиться быстро оборачиваться в бенгальское сари, завязывать подарочные японские узелки мидзухики и многое другое. Чем еще удивили музеи Петербурга в эту самую познавательную ночь года?

Тема Ночи музеев – опыт. 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Участники проекта рассказали и о том, как жизненный опыт формирует личность, и об опыте как эксперименте в науке, и даже смогли передать опыт посетителям, посвятив, например, в тайны профессий. Такая широкая трактовка темы позволила максимально творчески решить задачу. И, безусловно, приобрести ценный опыт.

Виктория Федорова, Александр Дружинмин, Вован Пивнев, Линда Черкасов. Первый канал. Петербург