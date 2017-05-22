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22 мая, понедельник, 12:28

"Ночь музеев - 2017"

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Поучаствовать в создании экологичной одежды, испечь лепешки для тайной вечери и встретиться лицом к лицу с белым полярным медведем. И все это — за одну ночь! В Петербурге прошла очередная ночь музеев .

Десятая "Ночь музеев" в Петербурге посвятили Году экологии. Мусорный дизайн и экостиль — эти направления выбрали художники, раскрывая тему «Одежда в искусстве». 100 образов концептуальной одежды и два перфоманса о человеке в урбанистическом аду представили в Фонде художника Михаила Шемякина студенты Академии Штиглица и недавняя выпускница художница Наталия Короткова.

Наталия Короткова, Художник:

Этот перфоманс — некий эксперимент: Здесь 6 актеров, которые сегодня впервые попали в искусственно созданное мной пространство, и пытаются жить в нем. Костюмы помогают стать частью этого пространства. "

Наталия автор 2-х коллекций, признается: моя одежда — защитная оболочка, помогающая человеку, живущему в мегаполисе, скрыть эмоции, быть неуязвимым. А вот в Музее Арктики и Антарктики хранятся свидетельства того, как вторжение человека повлияло на природную среду.

Коренные жители Чукотки и Камчатки не забывают своих песен и танцев даже во время учебы в петербургских вузах. А вот оленей на их родине становится все меньше.

Мария Дукальская, Директор Музея Арктики и Антарктики:

"В прошлом году было охвачено эпидемией все поголовье оленей на Ямале. Стала подтаивать вечная мерзлота — изменилась экосистема и был страшный мор оленей."

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург. 

                                                                                                                                                     

 
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