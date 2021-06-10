"Неравнодушное искусство". Мировые звезды оперы и балета выступают в поддержку детей с онкозаболеваниями

10 июня, среда, 02:09

«Неравнодушное искусство» - так называется проект, который уже несколько лет существует в Петербурге. Мировые звезды оперы и балета объединяются, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. На Первом канале включение из Северной столицы.

Светский вечер в особняке Барона Фон Дервиза. Элегантные костюмы и платья в пол. Благотворительные вечера под названием "Неравнодушное искусство" - это инициатива двух артистов Мариинского театра – балерины Алисы Петренко и ее мужа оперного певца Михаила Петренко, родившиеся из простого желания помогать.

Алиса Петренко – балерина Мариинского театра:

" Начиналось все скромно, просто я знала, что у меня есть муж, который очень хорошо относится к благотворительности . И мы думали, как бы сделать какой-то маленький камерный концерт, чтобы собрать деньги ребенку. В итоге это вылилось в проект. Он все разрастается, увеличивается. Увеличивается и программа, и звездный состав".

Другие суммы, как и организаторы мероприятия, открыты. Алиса и Михаил уже три года сотрудничают с фондом "Свет", который помогает детям с онкологическими заболеваниями. За это время было собрано около пяти миллионов рублей.

Михаил Петренко – оперный певец, Мариинский театр:

"Как выяснилось, благотворительность - это отдельная вообще история. Отдельная профессия. Там есть такой момент – у тебя есть желание помочь, а где взять этого конкретного ребенка или человека…Действительно ли он нуждается? Сможешь ли ты реально помочь, потому что мы не Майкрософт, у нас другие немножечко тут суммы".

Целью концерта в этом году стала помощь двум детям – 19-летнему Саши Суходолова и 8-летней Ангелины Серовой. Саша перенес пересадку костного мозга – операцию, которая должна помочь окончательно излечить онкологию. Донором стала мама. Но в случае Саши, начался процесс отторжения новых клеток – отсюда и определённая реакция на коже. Несмотря на огромное количество операций, Саша любит медиков и мечтает стать хирургом.

Александр Суходолов:

"Хирург - пока самая главная цель, потому что вроде ты все это пережил. Так что когда-то я боялся, а сейчас мне будет много проще все это".

Собранные средства с продажи билетов – это годовое лечение для Саши дорогостоящим препаратом, который должен заглушить побочный эффект после пересадки костного мозга. В этот вечер сбор был закрыт. Аукцион, устроенный Максимом и Алисой после концерта, помог еще одному ребенку – Ангелине. Ей пересадка только предстоит. Один вечер и жизни двух детей.

Юлия Божина – директор фонда:

"Дети к нам попадают очень просто. Когда родители сталкиваются с проблемой онкозаболевания ребенка, они естественно ищут фонд, потому что очень часто заболевание требует больших денег".

Саше Железнову 15. В ноябре прошлого года у мальчика случилось осложнение после прививки – яркое высыпание на коже и высокая температура. В течении нескольких месяцев реакция повторялась. Врачи терялись в диагнозах и только через полгода смогли поставить диагноз – рак крови. Семья готовилась к худшему, но судьба распорядилась иначе.

Яна Железнова – мама:

"П осле высокодозной химии он был очень ослаблен, последние месяцы ничего у нас не ел. Он был очень обгоревший после химиотерапии, очень похудел. Мы потеряли 10 - 15 килограмм с того момента за месяц. Но всевышний сказал, будет жить".

Сейчас Сашу лечат петербургские врачи. Еще в марте он не вставал с инвалидной коляски, а сейчас катается на самокате, читает, готовится к трансплантации костного мозга и в будущем мечтает стать ветеринаром.

Александр Железнов:

"Сначала появилась собака, потом другая собака, гуси, потом, куры, ну, и кот потом. Папа принес с работы. А когда кот упал с балкона, я решил стать ветеринаром".

Яна Железнова – мама:

"Надежда на трансплантацию костного мозга. Сейчас подошел наш старший сын. Он будет донором. Ждем восстановления Саши".

Любая помощь, благотворительность – это что-то, что отбирает много сил и времени. И все безвозмездно. Так сказали бы многие. Но именно благотворительность – это то чудо, которые может совершить не бог, а человек. Каждый из нас. Те, кто как организаторы и участники концерта оказываются неравнодушными к чужой боли.

Виктория Терешкина – прима-балерина Мариинского театра:

"Наш концерт называется "Неравнодушное искусство" и оно правильное, потому что искусство не может быть равнодушным. Когда мне предлагают участие в таких мероприятиях, благотворительных, я всегда даю согласие. Например, сегодня в Мариинском театре выходной и я вижу очень много коллег из моего театра, которые согласились принять участие – это благое дело, это правильно и я знаю, что мы уже собрали деньги мальчику Саше и собираем девочке Ангелине".

Олеся Пушкина, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, Первый канал, Петербург.